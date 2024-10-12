餅總猜測魔神樂待命首戰　樂天教頭賣關子：不告訴你



▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿今天與統一7-ELEVEn獅進行季後挑戰賽第1場，原本統一總教練林岳平推測魔神樂（Marcelo Martinez）今天會在比賽中間準備，賽前樂天日籍總教練總教練古久保健二還特別賣關子。

第一次帶隊打季後賽，古久保健二認為，「我們只有贏而已，希望果斷一點跟對手對決，就是相信選手，面對這次比賽廖健富先前傷勢，恢復比想像中順利，一天有比一天好，但跑壘狀況會比較擔心，還沒有100%，這個系列賽會以代打為主。」

今天統一派出古林睿煬先發，古久保健二表示，「對任何投手都會準備，不會覺得意外，應該就是他吧，是一個沒有那麼好對付的投手。」

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昨天統一總教練林岳平大膽預測今天首戰，樂天派出威能帝（Pedro Fernandez）先發，魔神樂，古久保健二直言，「不告訴你。」但今天實際名單公布後，魔神樂在今天不出賽名單，很有可能就是明天第2戰先發投手。



樂天桃猿先發打線：

1、右外 林立

2、中外 陳晨威

3、三壘 梁家榮

4、指定 林泓育

5、左外 朱育賢

6、一壘 林智平

7、二壘 馮健庭

8、游擊 馬傑森

9、捕手 宋嘉翔