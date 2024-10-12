運動雲

>

餅總猜測魔神樂待命首戰　樂天教頭賣關子：不告訴你

▲▼樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）
▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿今天與統一7-ELEVEn獅進行季後挑戰賽第1場，原本統一總教練林岳平推測魔神樂（Marcelo Martinez）今天會在比賽中間準備，賽前樂天日籍總教練總教練古久保健二還特別賣關子。

第一次帶隊打季後賽，古久保健二認為，「我們只有贏而已，希望果斷一點跟對手對決，就是相信選手，面對這次比賽廖健富先前傷勢，恢復比想像中順利，一天有比一天好，但跑壘狀況會比較擔心，還沒有100%，這個系列賽會以代打為主。」

今天統一派出古林睿煬先發，古久保健二表示，「對任何投手都會準備，不會覺得意外，應該就是他吧，是一個沒有那麼好對付的投手。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天統一總教練林岳平大膽預測今天首戰，樂天派出威能帝（Pedro Fernandez）先發，魔神樂，古久保健二直言，「不告訴你。」但今天實際名單公布後，魔神樂在今天不出賽名單，很有可能就是明天第2戰先發投手。


樂天桃猿先發打線：
1、右外 林立
2、中外 陳晨威
3、三壘 梁家榮
4、指定 林泓育
5、左外 朱育賢
6、一壘 林智平
7、二壘 馮健庭
8、游擊 馬傑森
9、捕手 宋嘉翔

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

潘傑楷首扛季後賽4棒　餅總期待蘇智傑「最佳狀態」

潘傑楷首扛季後賽4棒　餅總期待蘇智傑「最佳狀態」

統一獅季後賽不見布雷克　餅總：身體有點疲勞

統一獅季後賽不見布雷克　餅總：身體有點疲勞

快訊／獅猿季後賽32人公布　統一3洋投割捨布雷克

快訊／獅猿季後賽32人公布　統一3洋投割捨布雷克

中職35年個人獎結算　勝騎士、魔鷹包辦投打雙冠王

中職35年個人獎結算　勝騎士、魔鷹包辦投打雙冠王

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

宋嘉翔猛打、曾家輝5局無失分首勝　樂天6比0完封統一

宋嘉翔猛打、曾家輝5局無失分首勝　樂天6比0完封統一

評估林子偉狀況　樂天季後賽3洋投大致底定

評估林子偉狀況　樂天季後賽3洋投大致底定

威能帝「想當可怕投手」　季後賽提防陳傑憲、林安可

威能帝「想當可怕投手」　季後賽提防陳傑憲、林安可

有猜到沒球可打　陳晨威首局盜壘成功創造另類紀錄

有猜到沒球可打　陳晨威首局盜壘成功創造另類紀錄

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

快訊／大谷翔平挨3K！山本由伸好投獲雙轟相挺　道奇闖國聯冠軍戰

「沒看過大谷翔平這麼生氣」　道奇教練：這不是壞事

山本由伸完美復仇教士5局無失分　大谷翔平「愛的摸頭殺」鼓勵

悲情達比修有優質先發一場空　教士連24局沈默遭淘汰

影／大谷翔平嗨翻！香檳浴中亂入山本由伸訪問喊「耶！」

快訊／獅猿季後賽32人公布　統一3洋投割捨布雷克

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平挨3K！道奇闖國聯冠軍戰

2大谷翔平怒吼　道奇教練：不是壞事

3山本由伸好投　大谷翔平愛的摸頭殺

4教士連24局0分　達比修有無緣勝投

5大谷翔平噴香檳！亂入山本由伸訪問

最新新聞

1「不想當拖油瓶」　布雷克沒受傷

2大巨蛋草皮受損　遠雄：不影響

3餅總猜魔神樂待命　樂天教頭賣關

4連續24局無失分關鍵 捕手：搶好球數

5賴柏佑、孫亮晴挺進羽球世青賽金牌戰

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

T1太陽隊助教「鳥總」疑出軌　許智超約會前女籃球員畫面曝

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366