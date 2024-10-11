中職35年個人獎結算　勝騎士、魔鷹包辦投打雙冠王



▲中華職棒35年個人獎項得主。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒35年例行賽正式落幕，年度個人獎項全數出爐，統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）拿到投手雙冠王，台鋼雄鷹魔鷹（Steven Moya）則是打擊雙冠王。

投手部分，統一7-ELEVEn獅本土投手古林睿煬本季21場先發出賽，總計125局，失掉25分23責失分，防禦率1.66，優異的成績奪得防禦率王；

統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士表現亮眼，成為雙冠王，本季26場先發出賽，戰績14勝5敗，送出167次三振，包辦勝投王和三振王獎項。

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今年轉隊至樂天桃猿的陳柏豪成績大躍進，是樂天桃猿當家守護神，在救援榜上與中信兄弟吳俊偉上演「前兄弟」隊決，兩人皆為29次救援成功，不過陳柏豪因防禦率較低，奪得救援王。

王志煊是今年樂天陣中倚賴的中繼投手，今年出賽數來到58場，拿下31次中繼成功，獲得中繼王殊榮。

打擊部分樂天桃猿林立本季86場出賽，總計337打數、119支安打，打擊率0.353，拿下生涯第三座打擊王，陳晨威今年以30次盜壘成功，也順利完成盜壘王3連霸。

統一7-ELEVEn獅邱智呈與樂天桃猿陳晨威競爭安打王，直到例行賽最後一場才確定， 最後以145支安打奪得生涯首座安打王，也是首次獲得個人獎項。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹打擊成績讓人印象深刻，432個打數敲出30支全壘打，貢獻99分打點，囊括全壘打王和打點王兩座獎項。