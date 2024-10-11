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統一獅季後賽推大橘商品　前兩戰主場預售近1萬7千張

▲統一獅隊台北大巨蛋季後賽大橘系列商品。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊台北大巨蛋季後賽大橘系列商品。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅明天起季後挑戰賽與樂天桃猿交手，獅隊擁有第1、3、4場主場賽事，分別為在台北大巨蛋及台南棒球場進行，截止至今日中午目獅隊前兩場主場賽事預售近17000張，猛獅法批席銷售已超過7成，邀請獅迷們一起穿上猛獅大橘法批，進場為統一獅選手加油應援。

明日臺北大巨蛋主場賽事，現場售票將於下午1點開始，下午2點開放球迷進場，凡購買猛獅法批席可從Gate2、Gate3入場領取「猛獅大橘法批」一件，台北大巨蛋場次目前開放2萬8千個座位，門票預售大約1萬2千張 。

本系列季後賽萊恩酷商品部特別推出猛獅大橘應援系列商品，其中包括「掌握大橘應援獅掌」、「獅子軍應援袖套」、「獅子軍應援頭巾」、「大橘應援髮帶」、「大橘勝利髮箍」及「大橘頭套」，其中當然也少不了加油必備的「加油棒」、「汽笛」等商品。萊恩酷商品部將於臺北大巨蛋館內Ｂ1、L2均有規劃販售處，歡迎球迷一起進場用行動聲援選手拿人每一場關件勝利。

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明日台北大巨蛋球場美食，特別規劃統一超商7-ELEVEn、爭鮮gogo、麻古茶坊、台灣番薯丸、肯德基、必勝客、馮羽樓、滷米、繼光香香雞、安緹安蝴蝶餅、泰雞霸及極屋台，多種不同款式美食服務。

▲統一獅隊台北大巨蛋季後賽大橘系列商品。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊台北大巨蛋季後賽大橘系列商品。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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