專訪／天生反骨婉謝教練邀約　方昶詠轉戰YTR新道路



▲姜正浩與方昶詠。（圖／方昶詠提供）

記者陳立勳／專訪

在不到30歲就被釋出，前統一7-ELEVEn獅外野手方昶詠近年轉戰YouTuber行列，想起當初被通知沒球打，一度腦袋空空的。

2019年季後遭到獅隊釋出，方昶詠坦言，「一開始腦袋是空的，有想過賣保險，但需要考證照，想說要讀那麼多書，後來就放棄了，雖然有基層教練的邀約，但可能天生比較反骨，不喜歡朝九晚五的生活，想了兩天之後就婉拒。」

回想這幾年轉當YouTuber，方昶詠透露，「會踏上這一行，因緣際會下到北部看車，剛好有汽車業者從事網路行銷，建議我可以嘗試拍影片，當初有稍微思考一下，想說結合網路，能把所學經驗傳播出去，從2019年11月底開始，直到2020年4月開始上線第一支影片。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

方昶詠透露，「起初影片都是從棒球為出發點，其實原本頻道名稱有想過叫做音速小子，後來想說豹子腿比較符合頻道形象，過去打棒球教會我堅持，棒球是高失敗率運動，要非常樂觀面對下一次挑戰，就像有時候拍影片也會失敗，以為內容做得很好，有時候點閱率不如預期，但還是要堅持去做。」

這幾年有機會出國學習最新的訓練方式，方昶詠表示，「到美國進修，國外教練總會鼓勵往前看，不要回頭想，人生座右銘是做中學、學中做，以前總是僅止於想，但卻沒有去做，停留在原地，如果當初沒有勇敢踏出去，就沒有現在，其實原本口才不算好，這幾年拍了這麼多影片，也越來越進步。」



▲方昶詠到美國拍攝訓練影片。（圖／方昶詠提供）

另外方昶詠堤到，「本身對於車子很有興趣，平常會看汽車網紅的影片，也能從中借鏡，拍影片過程很開心，雖然有時候看起來很辛苦，但是我樂在其中。」

方昶詠記得，「剛開始拍影片時常遇到酸民，即使內容講得是有道理的，卻會被攻擊，心裡不是滋味，但隨著時間越來越釋懷，畢竟網友也是在抒發情緒，同時自己也會回想是不是做錯了，如果真的做錯，一定會去修正。」



▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）