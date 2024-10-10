富邦悍將年度第5收尾　鋒總：細膩再加強



▲陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將10日本季最終戰4比2打敗統一7-ELEVEn獅，回顧整年表現，富邦悍將總教練陳金鋒表示，「細膩的地方要再加強。」

富邦投手李東洺先發6局，用了94球，63個好球，被擊出7支安打，送出6次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季首勝。

談到李東洺表現，陳金鋒認為，「今天表現非常好，其實一直都是先發投手人選，只是因為今年有受傷，所以才停下來，在二軍慢慢調整先發，一直有往先發的方向。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天打完本季最後一戰，富邦全年戰績53勝66敗1和，勝率0.445，排在第5名，僅勝過新軍台鋼雄鷹，陳金鋒提到，「今年球隊一開始到中間都還不錯，有一段時間確實是我們做的比較不好的地方，細膩的地方要再加強，收穫就是年輕人比賽經驗越來越好，掌握比賽程度越來越好，也是未來戰力的提升，可以用的人越來越多。」

本季是第一年執掌兵符，陳金鋒表示，「每一場就是盡力去贏球，重組這個球隊，尋找更好的戰力，秋訓會安排比賽，比賽會發生的事情，透過比賽有更多經驗，還有身體的強度，因為練習的強度與比賽強度是不一樣的，如何應付一整年比賽。」