感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實



▲中信兄弟劉貴元。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟9日5比4打敗樂天桃猿，中信外野手劉貴元生涯首次單場最有價值球員，劉貴元坦言，「有點不真實。」

今天劉貴元替補上場，最關鍵是第11局敲出超前安打，生涯首次獲選單場最有價值球員，劉貴元表示，「有點不真實，今天到了例行賽最後一場，也是後面才上去，沒想到打出勝利打點，感覺蠻開心。」

劉貴元透露，「學長有建議一軍投手有蠻多引誘球，要設定好球路，盡量不要揮到偏低的球，很高興有執行策略成功。」

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第一次的單場最有價值球員，劉貴元表示，「蠻感動，這幾年下來，沒有想過能拿單場最有價值球員，雖然是在客場，但為自己高興，希望下次在主場拿到單場最有價值球員。」

此外，劉貴元提到，「第10局那次傳球沒有殺到跑本壘的跑者，當下很失望，沒辦法幫球隊守下那1分，但今年春訓很感謝總教練給我很多一軍機會，沒有在開季名單，中間有上到一軍，可能中間表現沒有很好，後來又到二軍，直到現在才上來，今天看到陳統恩和張士綸敲出首安與首打點，就像自己當初剛上一軍，那種興奮感，很替他們高興，學長也說上來就是平常心，很高興都有做到。」