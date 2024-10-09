運動雲

>

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

▲中信兄弟劉貴元。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟劉貴元。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟9日5比4打敗樂天桃猿，中信外野手劉貴元生涯首次單場最有價值球員，劉貴元坦言，「有點不真實。」

今天劉貴元替補上場，最關鍵是第11局敲出超前安打，生涯首次獲選單場最有價值球員，劉貴元表示，「有點不真實，今天到了例行賽最後一場，也是後面才上去，沒想到打出勝利打點，感覺蠻開心。」

劉貴元透露，「學長有建議一軍投手有蠻多引誘球，要設定好球路，盡量不要揮到偏低的球，很高興有執行策略成功。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次的單場最有價值球員，劉貴元表示，「蠻感動，這幾年下來，沒有想過能拿單場最有價值球員，雖然是在客場，但為自己高興，希望下次在主場拿到單場最有價值球員。」

此外，劉貴元提到，「第10局那次傳球沒有殺到跑本壘的跑者，當下很失望，沒辦法幫球隊守下那1分，但今年春訓很感謝總教練給我很多一軍機會，沒有在開季名單，中間有上到一軍，可能中間表現沒有很好，後來又到二軍，直到現在才上來，今天看到陳統恩和張士綸敲出首安與首打點，就像自己當初剛上一軍，那種興奮感，很替他們高興，學長也說上來就是平常心，很高興都有做到。」

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

劉貴元延長11局致勝安　兄弟5比4氣走樂天

劉貴元延長11局致勝安　兄弟5比4氣走樂天

邱智呈、蘇智傑接力轟　統一8投聯手完封味全

邱智呈、蘇智傑接力轟　統一8投聯手完封味全

找出總冠軍戰可用之兵　王建民觀察土投人選

找出總冠軍戰可用之兵　王建民觀察土投人選

驚訝被叫上一軍　許庭綸：盡量不要失誤

驚訝被叫上一軍　許庭綸：盡量不要失誤

兄弟選秀首輪許庭綸開箱　平野惠一：希望出現很多失誤

兄弟選秀首輪許庭綸開箱　平野惠一：希望出現很多失誤

兄弟營造戰鬥團隊　平野談全年第一關鍵：沒有很長連敗

兄弟營造戰鬥團隊　平野談全年第一關鍵：沒有很長連敗

陳柏豪補賽再登板「微乎其微」　兄弟助吳俊偉搶救援王

陳柏豪補賽再登板「微乎其微」　兄弟助吳俊偉搶救援王

大谷翔平遭壓制僅1安　道奇單局2守備瑕疵不敵教士陷淘汰邊緣

大谷翔平遭壓制僅1安　道奇單局2守備瑕疵不敵教士陷淘汰邊緣

阿隆索、溫克輪番開砲 　大都會7比2打敗費城人聽牌

阿隆索、溫克輪番開砲 　大都會7比2打敗費城人聽牌

男高中生課堂表演「電音蝌蚪」　巧妙控制音準演奏蕭邦《夜曲》

熱門新聞

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

林立超越陳傑憲　站上聯盟打擊王

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

劉貴元延長11局致勝安　兄弟5比4氣走樂天

好威！林昀儒獨拿兩點、高承睿關門　中華隊闖桌球亞錦賽男團4強

台灣一哥周天成北極賽告捷　擊敗世界第47名梅克爾挺進男單16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉

2林立超越陳傑憲　站上聯盟打擊王

3生涯首座單場MVP　劉貴元：不真

4劉貴元11局致勝安　兄弟5比4樂天

5好威！　中華隊闖桌球亞錦賽男團4強

最新新聞

1林立超越陳傑憲　站上聯盟打擊王

2周天成北極賽告捷　挺進男單16強

3瑞迪克點名AD打4號　盼無限換防

4生涯首座單場MVP　劉貴元：不真

5單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

曹祐齊6局無安打收工葉總說完美　曹大帥見證兒成長：提振信心

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

韓國啦啦隊女神重磅加盟！李多慧加入Rakuten Girls

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧和Queena互相傷害？　捉弄對方扮鬼臉超可愛

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

阿BEN現身汪建民靈堂！　哽咽：願大家記得他的好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366