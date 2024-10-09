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阿隆索、溫克輪番開砲 　大都會7比2打敗費城人聽牌

記者陳立勳／綜合報導

紐約大都會隊與費城費城人隊今天進行國家聯盟分區系列賽第3場，大都會隊靠著阿隆索（Pete Alonso）、溫克（Jesse Winker）分別開轟，搭配馬奈亞（Sean Manaea）7局無失分，終場7比2打敗費城人隊，取得分區賽聽牌優勢。

本場大都會隊第2局先馳得點，面對費城人隊強投諾拉（Aaron Nola），2局下阿隆索掃出右外野陽春砲，第4局溫克補上一發右外野陽春全壘打，前5局幫助大都會隊2分領先。

第6局大都會隊重啟攻勢，滿壘狀況下，馬堤（Starling Marte）敲出適時安打，帶有2分打點，7局下伊格列夏斯（Jose Iglesias）在滿壘時敲安，一棒送回2分，大都會隊6比0領先。

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費城人隊8局上雖然追回2分，但大都會8局下林多（Francisco Lindor）把握得點圈機會敲安，讓費城人隊無力再反攻，大都會對在5戰3勝制分區賽取得2比1聽牌。

大都會隊先發投手馬奈亞本場表現優異，先發7局用了91球，65個好球，僅被敲出3支安打，送出6次三振，2次四壞球，無失分，收下比賽勝投。

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）
▲阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB大都會棒球

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