年度打擊率首破3成　李凱威不滿意失誤比去年多

記者陳立勳／天母報導

味全龍6日5比3擊敗富邦悍將，味全二壘手李凱威單場3安猛打，今年打擊表現有所成長，李凱威表示，「今年比較滿意是打擊率破3成。」

今天李凱威4打數敲出3支安打，有1分打點，替球隊跑回1分，今年第3度獲選單場最有價值球員。

本季李凱威表現出色，打擊率0.319，116支安打，都是生涯新高，沒意外將入選世界12強中華隊，李凱威表示，「把今年賽季打好，沒有想那麼多，12強是目標之一，可能剛好有球員受傷，才有這個機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...



▲李凱威。（圖／味全龍隊提供）

李凱威坦言，「上半季表現其實沒有那麼好，不像之前穩定，下半季找到動作上的感覺，加上克魯茲（Tommy Cruz）教練來，幫助我們在攻擊上更有自信。」

今年打擊數據有所提升，李凱威提到，「比較滿意是打擊率破3成，不滿意的是守備失誤多了一點，其實不知道幾次失誤，但感覺比去年多，同時長打比較少一點。」

此外，上個月才剛當爸爸，李凱威笑說，「其實蠻享受這個過程，說累倒是還好，因為小孩子有送到月子中心照顧，還沒有體驗到顧小孩的累，可能之後小孩子從月子中心出來，半夜我可能會被吵起來，到時候就會知道。」