曾峻岳肩膀不舒服　傾向不打12強中華隊



▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將投手曾峻岳今年球季出賽達到47場，由於身體狀況考量，傾向不參加世界12強賽中華隊。

本季曾峻岳出賽47場，戰績2勝1敗19中繼6次救援成功，投了47.1局，投出63次三振，防禦率1.52，WHIP值1.06。

談到今年表現，曾峻岳認為，「整體表現中規中矩，前半段變化球的控制力，今年有稍微進步一點，但還有進步空間。」

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曾峻岳坦言，「今年球季是蠻累的，先前那次事件，身體與心情難免都有影響，那時候小孩子出生，讓自己在心態上有比較恢復。」

之後將有世界12強棒球賽，曾峻岳表示，「看昨天表現應該就看得出來，體力有一些狀況，上半季肩膀不舒服的地方，現在又開始有點痠痛，想說身體狀況沒有上半季那麼好，自己是偏向不去打12強，在身體狀況沒有那麼好，會造成教練團負擔，已經有跟球團說，請球團轉達。」

此外，曾峻岳提到，「基本上季後先休息，球季結束會先去看醫生，看要怎麼處理，可能就是疲勞，先休息一下，如果身體健康，之後只要有國際賽，都會願意參加，因為還年輕，健康比什麼都重要，不想要因為受傷，導致明年球季不能打。」