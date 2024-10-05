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林佳緯關鍵安助統一獅贏球　兄弟全年勝率第一停在M1

▲▼中職林佳緯。（圖／記者李毓康攝）
▲林佳緯。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅5日在台中洲際球場交手中信兄弟，本場雙方你來我往，第7局統一林佳緯敲出適時安打，終場5比4力克中信，讓中信全年勝率第一魔術數字停在M1。

今天統一派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，第3局遭遇亂流，連續解決2名打者後，被宋晟睿擊出右外野安打，接著陳子豪掃出右外野2分打點全壘打。

第4局統一打破鴨蛋，面對中信洋投克迪（Kirk McCarty），邱智呈擊出中外野安打，下一棒潘傑楷敲出左外野二壘安打，帶有1分打點，胡金龍選到四壞球，可惜後面林安可擊出中外野飛球被接殺，陳重廷擊出雙殺打，球隊攻勢遭到瓦解。

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統一6局上開始反攻，林佳緯、邱智呈安打上壘，潘傑楷選到四壞球，滿壘狀況下，胡金龍擊出右外野高飛犧牲打，先扳平比數，林安可揮出二壘打，帶有2分打點，一舉超前比數。

中信6局下有所回應，陳子豪擊出右外野安打，曾頌恩獲得四壞球，江坤宇敲出二壘打，有2分打點，雙方打成平手。

7局上統一重啟攻勢，許哲晏擊出二壘打，林佳緯補上中間方向安打，送回許哲晏，統一要回領先，8局下中信攻上滿壘，但代打許基宏擊出三壘界外飛球遭到接殺，最後1分差落敗。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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