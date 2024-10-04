羨慕周思齊引退賽　郭婞淳想像退役那一天：會大哭

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將原本今天賽前邀請「舉重女神」郭婞淳擔任開球嘉賓，但比賽因雨延賽，郭婞淳先前在場邊參與中信兄弟周思齊的引退賽，也讓他頗有感觸。



▲郭婞淳。（圖／富邦悍將提供）

原本9月22日郭婞淳要來新莊球場開球，當天因雨延賽，比賽改到今天，卻再次因雨延賽，比賽改到10月10日補賽，但當天受邀國慶典禮，是不是還會再來開球，目前無法確定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天無緣開球，郭婞淳透露，「賽前有跟富邦悍將的教練練習，有幾球還不錯，3年前有開過球，知道投球的手怎麼樣，會知道球會往哪裡，一直很擔心，這次球會跑掉，因為上次開得還不錯，想說跟上次會不會有落差，剛剛教練指導姿勢，還有怎麼找目標，手要怎麼投。」

先前中信兄弟外野手周思齊在台北大巨蛋舉辦引退賽，郭婞淳表示，「有去看學長的引退賽，蠻羨慕，活動不管是流程或是節目，對於選手來說，會是一個很棒的回憶，我在奧運場上看過，有國家的選手，舉重完就是脫掉鞋子，意味著退休，看到這個畫面會有一些激動，當選手這麼久，一定會遇到這個時間點，心情會有些激動。」

今年巴黎奧運結束後，包括李洋等人宣布引退，郭婞淳坦言，「到了一個時間點，大家的身體與心理，都是需要休息，會覺得蠻可惜，還有很多想做的事情，就是祝福大家，不管接下來的規劃，希望大家健健康康，並且平平安安。」

至於未來也會遇到引退的那一天，郭婞淳笑說，「這是必經的過程，到那天可能會大哭吧，還是希望後年名古屋亞運能有好的表現，目前身體持續做治療與恢復，復健過程中，畢竟不是一般肌肉拉傷，要更注意這部份，就是穩紮穩打。」



▲郭婞淳。（圖／富邦悍將提供）