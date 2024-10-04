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阿隆索9局逆轉3分砲　大都會淘汰釀酒人挺進國聯分區賽

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約大都會今天在國家聯盟外卡賽客場踢館密爾瓦基釀酒人隊，前8局大都會隊2分落後，但9局上阿隆索（Pete Alonso）轟出石破天驚逆轉3分砲，幫助球隊最終4比2力克釀酒人隊，晉級國聯分區系列賽，對手是費城費城人隊。

本場兩隊演出投手戰，大都會隊左投昆塔納（Jose Quintana）先發6局被敲出4支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，而釀酒人隊先發投手麥爾斯（Tobias Myers）5局僅被擊出2支安打，送出5次三振，一樣無失分。

前6局雙方都沒有得分，第7局釀酒人隊打破僵局，包爾（Jake Bauers）代打掃出右外野陽春全壘打，下一棒佛里力克（Sal Frelick）接力轟出陽春砲，取得2分領先。

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9局上釀酒人隊換上終結者威廉斯（Devin Williams），沒想到遭遇亂流，林多（Francisco Lindor）先選到四壞球保送，尼莫（Brandon Nimmo）擊出右外野安打，接著阿隆索掃出右外野3分打點全壘打，一棒超前比數，後面馬提（Starling Marte）再補上適時安打，多添1分保險，單局攻下4分。

大都會隊在9局下派出左投皮特森（David Peterson）收尾，讓圖朗（Brice Turang）擊出再見雙殺，2勝1敗淘汰釀酒人隊，自2015年後再次闖進國聯分區系列戰，下一輪對上費城人隊。

▲大都會重砲手阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）
▲阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB大都會棒球

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