張奕中職初半季「繳學費」　12強入選一定打



▲張奕。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

前旅日投手張奕今年下半季加入富邦悍將，慢慢適應中華職棒環境，張奕表示，「最滿意沒有受傷。」

今年張奕下半季24場後援，戰績2勝3敗7次中繼成功，投了23.1局，被擊出26支安打，包括1支全壘打，23次三振，8次四壞球，防禦率4.24。

球季即將進入尾聲，談到今年下半季狀態，張奕表示，「球隊先前有測到球速投到156公里，我自己也嚇到，最滿意的地方是沒有受傷，看到之前江少慶投到手受傷，就想到我之前那種痛，經歷開刀與復健，再回到投手丘，想到江少慶這樣子，換作是我的話，會跟少慶一樣的心情，復健回來又多了一個傷，會感覺很挫折。」

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張奕認為，「現在還能在投手丘投球，感覺很幸福，也很珍惜沒有傷，繼續投球的日子，身體狀況還不錯，一直有維持。」

經歷下半季比賽，張奕認為，「台灣和日本打者在球風、習性上不太一樣，還要再多瞭解台灣打者的習性，打者會研究我，我也會研究打者，有時候對方會賭我丟什麼球，這個半季算是繳學費的感覺，還沒有滿意這樣的成績。」

此外，據傳被列在世界12強賽大名單，張奕則說，「如果有機會入選，一定會打12強賽，因為以後什麼時候再進國家隊都不知道。」