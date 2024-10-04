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醫生建議張育成「徹底休」　林華韋：包紮比賽不是辦法

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將游擊手張育成由於手指傷勢困擾，今天球團宣布退出世界12強賽，富邦悍將領隊林華韋表示，「醫生建議徹底休息。」

▲▼富邦重訓營-林華韋。（圖／記者周宸亘攝）
▲林華韋。（圖／記者周宸亘攝） 

富邦悍將球團今天發布張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉謝本次12強中華隊的邀請，將利用季末時間進行養傷調整，專心備戰明年中職賽事，並期望有機會入選明年世界棒球經典賽資格賽中華隊，再次為國效力。

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談到張育成狀況，林華韋表示，「8月比賽因為揮空棒，左手中指受到擠壓，有挫傷的狀況，復原一直很緩慢，也是不如預期，他是責任感非常重的選手，如果覺得還可以出賽，他要盡量出賽。」

林華韋坦言，「確實張育成非常想要出戰12強，但醫生有提醒我們，如果一直打，手傷不容易好，陳金鋒總教練近期把他放到二軍，差不多已經決定，不要再讓他出賽，先休息，如果順利復原，明年2月還有經典賽資格賽，如果中華隊有需要，他一定全力以赴。」

原本張育成期待能打12強，林華韋透露，「他很有心要參加12強賽，但還是有考量，傷勢一直沒有完全好，有跟防護員與醫生討論，如果這樣子繼續，後續復原就很難說。」

林華韋提到，「知道有12強賽與明年經典賽資格賽，球團用兵是沒有特別考量，雖然大家都認為他一定會選上，但還是有選訓機制，不可能老早就考量在中華隊出賽狀況。」

至於張育成目前恢復狀況，林華韋表示，「還不確定傷勢要休息多久，但醫生有建議徹底休息，再去碰觸傷勢的位置，目前沒有打擊練習，這兩天會安排進一步徹底檢查，先前檢查後有追蹤，但還是想要進一步檢查，受傷後幾乎都是包紮在比賽，這樣也不是辦法，希望他有更健康的身體來比賽，對大家都好。」

雖然只打了半季，但張育成表現不差，林華韋表示，「表現很不錯，確實很有責任心，有勸他休息，但他都說可以，但明年還有重要賽事，今年球季結束，對於徵召選手來說，都是蠻大的挑戰。」

關鍵字： 中職富邦悍將影音

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