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4年前沒完成「美」夢　34歲巨人王牌再挑戰大聯盟

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，菅野智之。（圖／記者李毓康攝）
▲巨人隊菅野智之。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒讀賣巨人隊34歲王牌菅野智之今年表現回春，拿到15勝，根據美國媒體《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，今年季後將以國際自由球員身份，再次挑戰大聯盟。

日職生涯菅野智之拿過2次澤村賞與2次中央聯盟最有價值球員，這個月11日即將滿35歲，本季表現出色，24場先發，戰績15勝3敗，防禦率1.67，投了156.2局，送出111次三振，今年表現大復活，帶來挑戰大聯盟的契機。

2020年年底菅野智之曾經提出入札申請，當時傳出大聯盟至少有5隊有興趣，並且親自前往美國與大聯盟球團接洽，但因為價碼有所落差，最後選擇留在日職。

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以國際自由球員身份挑戰大聯盟，想要網羅菅野智之的球隊，不需要入札金，因此更有機會獲得青睞，但帕桑提到，今年自由球員市場的投手選項很多，包含前塞揚王牌伯尼斯（Corbin Burnes）、勇士王牌左投弗萊德（Max Fried）等人，菅野智之並不是各隊首要目標。

此外，羅德隊22歲王牌投手佐佐木朗希想要挑戰大聯盟，受到大聯盟國際球員未滿25歲，只能簽小聯盟約的規定，各隊都想要，排序也在菅野智之前面。

關鍵字： MLB日職棒球

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