統一獅不想重蹈去年覆轍　餅總談打線：回到基礎想法



▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅下半季火力降溫，連帶影響戰績，走向頗像去年球季開高走低，針對打擊環節，統一總教練林岳平表示，「不要在失敗裡打轉。」

上半季統一拿到冠軍，團隊打擊發揮是一大關鍵，團隊打擊率0.285、上壘率0.354、長打率0.388、得到305分、288分打點、588支安打，全部都是聯盟最佳，但下半季有所下滑，雖然團隊打擊率0.275不算差，僅落後樂天桃猿的0.286，但得分效率不理想，只排在第3位。

去年統一也是上半季奪冠，但在下半季狀態下滑，尤其打者表現較為明顯，林岳平坦言，「還是戰力問題，今年球季前半段雖然有主力球員受傷，但替補球員能頂上來，有打出不一樣的球風，到了8月與9月體力下滑，沒有太多人選可以替換，也沒有好的結果。」

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林岳平認為，「打者方面蘇智傑差距比較大，上半季狀態很好，擊球手感也不錯，但下半季沒有掌握好，沒有打出有效的擊球，這是目前蠻困擾的，但不只這幾個人，上半季球隊最好的狀態，包括許哲晏、陳重廷、陳重羽等人都有打出來，如果後半段棒次沒有表現，碰到陳傑憲、邱智呈、林安可表現不穩定，打線就會顯得比較低迷。」

球隊準備面對季後賽，林岳平提到，「這段時間球隊沒有很充足的人員可以替換，希望狀況不好的選手，要慢慢瞭解，上半季怎麼調整，是怎麼做到的，不要在失敗裡打轉，趕快找出好的方向，回想一下先前怎麼做的，做了什麼訓練，有沒有持續做一樣的事，或是中間有沒有改變，如果有改變的話，就要去思考，回到比較基礎的想法。」

此外，林岳平強調，「選手自己要切換，改變現在的攻擊狀態，如果一直沒有好的結果，可按照之前狀態好的時候所做的事情，重新去準備。」

同時林岳平觀察，「投手群狀況慢慢回來，主要還是攻擊層面，擔心難免會有，但選手必須去面對，球隊狀態跟去年蠻類似，要做很大改變比較難，不過可以利用這幾場比賽準備，希望找出好的攻擊方向。」