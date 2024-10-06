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12強沒理由不選李凱威　葉總發現陳冠偉出手問題

記者陳立勳／天母報導

味全龍6日保留比賽5比3擊敗富邦悍將，味全李凱威繳出3安猛打賞，今年多項打擊數據寫下個人新高，味全龍總教練葉君璋也說，想不到沒入選12強中華隊的理由。

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

本場味全一路領先，9局上握有3分優勢，由終結者陳冠偉關門，投了0.2局，用了22球，11個好球，被擊出3支安打，失掉1分自責分退場，所幸陳禹勳守住勝利。

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談到陳冠偉狀況，葉君璋認為，「陳冠偉在球季後面看起來有點疲勞，雖然最近休了幾天，但近期狀況沒有那麼特別好，看起來身體有點疲勞，出手的角度沒跟過去有點不一樣，可能還要做修正，否則可能會影響到後面12強賽的表現，要趕快做些調整。」

葉君璋提到，「球隊例行賽還有2場，希望幫助他調整好，預計剩下2場裡面再投1場，看能不能調整回來。」

此役味全開路先鋒李凱威，4打數敲出3支安打，有1分打點，替球隊跑回1分，獲選單場最有價值球員，葉君璋認為，「李凱威下半季一直表現都很好，希望可以保持下去，身體保持健康，12強賽的時候，可以為中華隊貢獻。」

看好李凱威入選12強中華隊正選名單，葉君璋直言，「有想到任何不入選的理由嗎？目前我還想不到。」

關鍵字： 中職味全龍影音

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