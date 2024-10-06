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陳柏豪後援79球吞敗　王博玄再見安逆轉樂天

▲台鋼雄鷹王柏融、王博玄、洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲王博玄。（圖／台鋼雄鷹提供）  

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿6日在嘉義市棒球場對上台鋼雄鷹，此役樂天領先維持到第9局，9局下台鋼發動反攻，單局攻下5分，包括王博玄敲出再見安打，終場7比6贏球。

樂天首局靠著朱育賢適時安打，先打下1分，第2局重啟攻勢，林承飛敲出三壘打，張閔勛補上右外野安打，先打下1分，接著林立掃出中外野二壘安打，再打回1分。

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第3局樂天持續搶攻，朱育賢安打上壘，林智平揮出左外野二壘安打，有1分打點，樂天第5局追加2分。

台鋼在7局下打破鴨蛋，一舉攻下2分，9局下台鋼發動反攻，把握樂天後援投手陳柏豪狀況不穩，林家鋐敲出三壘打，先得1分，後面滿壘狀況下，魔鷹（Steven Moya）、陳世嘉選到四壞球，先拿回2分，接著陳柏豪發生暴投，奉送對手追平分，樂天換投陳冠宇，結果被王博玄敲出再見安打。

樂天洋投魔神樂先發5局用了83球，57個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，無失分，勝投被隊友砸鍋，陳柏豪為了爭救援王，提早在第7局登板，總計2.2局，用了79球，40個好球，被擊出5支安打，送出5次四壞球，失7分，6分自責分，承擔最後敗投。

台鋼洋投鳥松（Ljay Newsome）本場先發4.1局，被敲出高達11支安打，投出2次三振，1次四壞球，1次觸身球，丟掉6分自責分，最後無關勝敗。

關鍵字： 中職樂天桃猿

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