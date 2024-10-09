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找出總冠軍戰可用之兵　王建民觀察土投人選

▲▼中信兄弟投手教練王建民。（圖／記者李毓康攝）
▲王建民。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟取得全年勝率第一，直接闖進總冠軍戰，今天從二軍叫上不少投手，除了剩下今天這場補賽，後面球隊還會安排練習賽，希望從中找出總冠軍戰的可用之兵。

本週統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿將先展開季後挑戰賽，勝者將與中信兄弟在總冠軍戰碰頭，中信兄弟陣中有4大洋投德保拉（Jose De Paula）、猛登（Daniel Mengden）、象騎士（Angel Sanchez）、克迪（Kirk McCarty）。

有關於目前總冠軍戰洋投選擇，中信兄弟投手教練王建民透露，「季後賽3洋投還沒決定，看誰能力比較好，等待總冠軍戰之前，球隊有安排練習賽，到時候再來評估。」

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今年中職季初在領隊會議修改規定，相較於過去提出28人名單，今年季後挑戰賽與總冠軍戰參賽球隊則是提交32人名單，開賽前提交28人登錄名單，另外4人則是隨隊，每一場比賽都能從32人名單當中換人。

針對今年新規定，王建民認為，「整體多了4個名額，每一場都可以換，投手選擇上也比較有空間，近期也從二軍尋找有機會在總冠軍戰出賽的可用之兵，包括像是余謙、陳柏均、王奕凱、彭識穎、楊志龍。」

此外，第一次在季後賽負責調度，王建民提到，「調度就看臨場狀況，基本上是還好，只要把每一個環節做好，投手部份就會比較穩定。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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