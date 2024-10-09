兄弟營造戰鬥團隊　平野談全年第一關鍵：沒有很長連敗



▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟確定拿下全年勝率第一，成功闖進總冠軍戰，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「重點是沒有很長的連敗。」

從上半季第3名，中信兄弟下半季拿到冠軍，並且取得年度第一優勢，平野惠一提到，「球季一開始的時候，覺得球隊拿到5成勝率是沒有問題的，但要如何在5成以上，有跟其他教練討論，尤其是投手陣容，多虧了有王建民教練幫忙，把成績拉上來，野手部門主要是陳江和幫忙，也非常感謝。」

平野惠一表示，「上半季我們是第3名，印象中有3次3連敗，下半季沒有3連敗，這是非常不簡單的，雖然沒有很長的連勝，重點是沒有很長的連敗。」

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另外，平野惠一透露，「春訓的時候有跟選手說目標，不要3連敗以上，一週都是5場比賽，目標都是3勝2敗，有好好完成這個目標，排行榜上沒有特殊，像是全壘打超多，或是打點超多，是靠團隊的力量贏下比賽。」

至於前天在確定拿到年度第一之後，賽後有球員跟平野惠一開玩笑的舉動，結果平野惠一說出屏東，平野惠一表示，「蠻常跟選手講，有時候選手會來鬧我，知道屏東這個哏，那天我站在女孩前面，結果大家要來擊掌時都在看後面女孩，沒有在看我。大家都不是想跟總教練擊掌，都是看到後面的女孩，不過這是開玩笑的。」

此外，啦啦隊「貴貴」曾經請球隊喝飲料，平野惠一也送甜點回禮，希望能營造出全部一起戰鬥的團隊，不管是應援團們、啦啦隊，球季中都是風吹日曬雨淋之下幫球員加油，一直都想要表達感謝。