大谷翔平遭壓制僅1安　道奇單局2守備瑕疵不敵教士陷淘汰邊緣

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在國家聯盟分區系列第3戰交手聖地牙哥教士隊，前兩戰雙方打成1勝1敗，此役道奇隊日籍球星大谷翔平雖然有1支安打，但沒有打點貢獻，被三振2次，反觀教士隊掌握第2局海灌6分，終場6比5險勝，在5戰3勝制取得2勝1敗率先聽牌。

系列賽首戰大谷翔平5打數敲出2支安打，包括一發3分砲，幫助球隊贏球，前一場遭到壓制，4打數沒有安打，還被三振2次，道奇隊2比10慘敗，今天雙方進入第3戰，大谷翔平持續擔任先發指定打擊，排在第1棒。

今天教士隊推出金恩（Michael King）擔任先發投手，大谷翔平在1局上被三振，貝茲（Mookie Betts）轟出左外野陽春全壘打，這一次教士左外野手普洛法（Jurickson Profar）跳起來沒有接住。這是貝茲在今年季後賽首安，他在首戰首局打出左外野深遠飛球，但被普洛法在全壘打牆前躍起，與球迷爭奪之下沒收這支全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教士隊2局下發動猛攻，馬查多（Manny Machado）率先安打上壘，梅里歐（Jackson Merrill）擊出一壘滾地球，道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）傳二壘時打中馬查多發生失誤，形成一、三壘有人，這一次失誤引發一連串效應，

柏賈爾茲（Xander Bogaerts）擊出游擊滾地球，道奇游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）接球後選擇自己先踩二壘壘包，但梅里歐快一步跑上二壘，再傳一壘時，柏賈爾茲也安全上到一壘，馬查多回來得分追平。下一棒佩羅塔（David Peralta）敲出右外野二壘安打攻下2分超前。

柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出游擊內野安打再占一、三壘，東岡凱爾（Kyle Higashioka）擊出高飛犧牲打，再打進1分，二出局後小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出2分砲，教士隊單局攻下6分。

道奇隊沒有放棄，3局上羅哈斯（Miguel Rojas）先敲出安打，大谷翔平再敲中外野安打，貝茲也中外野安打，連續3支安打進占滿壘，赫南德茲（Teoscar Hernandez）掃出中外野滿貫全壘打，追成1分差。

第4局之後兩隊投手表現穩定下來。都沒有再失分。大谷翔平在5局上打出左外野飛球出局，8局上遭到三振。

兩隊先發投手都只投5局退場，金恩被擊出5支安打，包括2支全壘打，投出3次三振，1次四壞球，失掉5分自責分，在隊友火力相挺下拿到勝投，至於道奇隊布勒（Walker Buehler）被敲出7支安打，包含1支全壘打，1次四壞球保送，丟掉6分自責分，承擔最後敗投。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）