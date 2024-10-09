劉貴元延長11局致勝安　兄弟5比4氣走樂天

▲中信兄弟劉貴元。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟9日在桃園球場面對樂天桃猿，原先前6局樂天握有2分領先，但中信第7局扳平，延長賽11局上半劉貴元敲出關鍵安打，終場中信5比4氣走樂天。

中信一開賽發動攻勢，張志豪安打上壘，許基宏掃出中外野二壘安打，帶有1分打點，1局下樂天有所回應，林立擊出中外野安打，林智平擊出二壘滾地球刺殺，林立上到二壘，林泓育補上右外野安打，打下追平分。

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樂天第3局有分數進帳，林立、林智平分別選到四壞球保送，朱育賢敲出左外野安打，送回超前分。

第4局樂天重啟攻勢，林承飛擊出中外野安打，馬傑森擊出二壘滾地球刺殺，推進林承飛上到二壘，後面林立補上適時安打，再得到1分。

中信第7局展開反攻，林志綱擊出游擊方向內野安打，推進上到二壘後，樂天換上蘇俊彰投球，沒想到被陳統恩敲出中外野安打，先丟掉1分，後面又讓張士綸敲出右外野三壘安打，雙方再度打平，雙方進入延長賽突破僵局制。

10局上樂天換投李家明，連續四壞球保送張士綸、馬鋼，滿壘狀況下，發生暴投奉送對方1分，10局下中信換投吳俊偉，先被朱育賢擊出右外野安打，梁家榮擊出高飛犧牲打追平，吳俊偉救援失敗，11局上劉貴元敲出適時安打，中信拿到致勝分。

樂天新洋投威斯佛（Luke Westphal）一軍初登板，先發3.2局，用了55球，32個好球，被擊出2支安打，送出6次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，結果無關勝敗。