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邱智呈、蘇智傑接力轟　統一8投聯手完封味全

▲統一獅隊邱智呈。（圖／統一球團提供）
▲邱智呈。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅9日在台南主場交手味全龍，今天是味全龍本季最後一場比賽，總教練葉君璋客串三壘指導教練，但味全打擊沒有發揮，遭到對方8任投手聯手壓制，同時不敵邱智呈、蘇智傑接力開轟，最終0比4遭到統一完封。

今天統一首局率先得分，邱智呈擊出中外野二壘安打，陳鏞基補上左外野安打，帶有1分打點。

第3局邱智呈掃出右外野陽春全壘打，幫助統一取得2比0領先，4局下蘇智傑揮出右外野陽春全壘打，8局下統一靠著林佳緯擊出高飛犧牲打，多添1分保險，最後4分差勝出。

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今天雙方投手都用車輪戰，統一洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發2局被擊出1支安打，投出1次三振，無失分，胡智爲中繼1局，無失分，獲得本季第2勝。

後面接手的吳承諭投1局，無失分，洋投裴瑞茲（Hector Perez）中繼1.1局，無失分，林子崴中繼0.2局，無失分，陳韻文、高塩將樹、邱浩鈞各投1局，沒失分。

味全洋投綱龍（Drew Gagnon）先發3局被擊出3支安打，包括1支全壘打，有1次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，吞下本季第8敗。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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