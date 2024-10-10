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「再打也不會贏林立」　陳傑憲想起餅總說的話

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿二壘手林立昨天單場雙安，擠進打擊榜，超車統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲，陳傑憲坦言，「再打也不會贏。」

昨天林立打了6打席，5打數敲出2支安打，打擊率0.349，超越陳傑憲的0.336，對於打擊王競爭，陳傑憲透露，「教練有問我意見，我是認為再打也不會贏，想法就是按照教練團安排，備戰季後賽。」

陳傑憲提到，「我的打席數很多，只是沒有把握好，打擊率掉了這麼多，不會為了這個獎項，一直處在思考個人成績與球隊戰績之間，現在以球隊為主，獎項對我來說沒有那麼強烈，不是因為拿了什麼獎，證明我的貢獻。」

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同時陳傑憲認為，「獎項只是一個結果，有固定出賽，固定為球隊貢獻，對自己是很大的肯定，球團不會只看個人獎，會看一整年的表現與貢獻度。」

打擊王與安打王原本都是領先，如今可能空手而歸，陳傑憲表示，「這也是個過程，每個選手都會希望在球季結束會有好的結果，過程會有起伏，今年維持得不錯，到了9月掉下來，是不是身體疲勞，可以去思考，今年算是維持得很好，無論是身體或是心態。」

陳傑憲表示，「每一年都有收穫，是不是訓練少了什麼，或是多做什麼，不能去控制結果，目前成績也在聯盟前段班，應該要滿足，不是說拿到獎項才能肯定自己，有保持出賽，有做出貢獻也很重要。」

邱智呈與陳晨威的安打王之爭，目前打成平手，陳傑憲直言，「一定幫邱智呈加油，如果他有機會拿到，未來一定更有信心，尤其球隊外野這麼競爭，他是很有實力，拿了獎更證明有辦法競爭，可以當學弟的榜樣，一開始從選秀輪次比較後面，從板凳打到先發，這是很勵志的故事，會激勵後輩，也會帶動老將。」

此外，陳傑憲也說，「林岳平總教練有說過，拿再多獎項，如果沒有總冠軍，就沒有太大意義，只要拿到冠軍，固定在一軍的選手，自然價值就會提高，目標是為季後賽調整，當然是要拿到冠軍。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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