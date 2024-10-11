運動雲

>

專訪／方昶詠職棒生涯沒後悔　感激黃甘霖暖心鼓勵

▲統一獅隊方昶詠。（圖／方昶詠提供）
▲方昶詠。（圖／方昶詠提供） 

記者陳立勳／專訪

前統一7-ELEVEn獅外野手方昶詠職棒生涯沒有留下太多成績，2019年離開球隊，這幾年轉型成YouTuber，人生反而開拓出另一條嶄新道路。

2013年在中華職棒季後選秀會獲得統一7-ELEVEn獅隊第8指名，方昶詠一軍累積出賽130場，擊出67支安打，包括1支全壘打，打擊率0.241，上壘率0.310，長打率0.309，2019年遭到釋出。

回顧職棒生涯，方昶詠認為，「2015年其實打得不錯，打擊率有超過3成，2016年站上一軍，但後面來了鄭鎧文，他真的表現很好，讓我的位置瞬間消失，出賽場次慢慢變少。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對出賽機會大幅減少，方昶詠坦言，「那時候確實比較難過，明明狀況很好，但球隊卻有狀況更好的人，不過這個經歷對我來說很有幫助，也非常感謝統一球團，如果當初沒有選我，就不會有現在的我。」

▲統一獅隊方昶詠。（圖／方昶詠提供）
▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）  

球員時期曾經拿過中職二軍盜壘王，方昶詠表示，「在生涯之中，比較遺憾是沒有拿過單場最有價值球員以及一軍盜壘王，速度是我有把握的一環，在跑壘方面下了功夫，記得當時二軍總教練黃甘霖給我很多鼓勵與建議，所以我特別準備筆記本，裡面都是針對每位投手習性做研究，幫助還蠻大的，必須要更努力，才能爭取出賽機會。」

總結不算長的職棒路，方昶詠自認，「有一點可惜，有做好準備，但競爭對手準備得更好，球員就是這樣，有表現好的時候，也有表現不好的時候，2019年在二軍連出賽場次逐漸減少，自己也聞得到味道，可能會被釋出，尤其開放高中生加入職棒，球員競爭更激烈，不過也因為有這一段經歷，現在我遇到選手，都會互相鼓勵，無論有沒有繼續在職棒場上發展，都要找出自身興趣，才有辦法延續熱情，對於我來說，職棒生涯沒有後悔，每一次練習與比賽都是全力以赴。」

▲統一獅隊方昶詠。（圖／方昶詠提供）
▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）  

關鍵字： 中職方昶詠棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

黃劼希首轟猛打賞　台鋼本季最後一戰12比1大勝樂天

黃劼希首轟猛打賞　台鋼本季最後一戰12比1大勝樂天

「今年幾乎都在防護室」　李東洺可惜：機會沒有把握住

「今年幾乎都在防護室」　李東洺可惜：機會沒有把握住

富邦悍將年度第5收尾　鋒總：細膩再加強

富邦悍將年度第5收尾　鋒總：細膩再加強

李東洺優質先發　富邦本季最終戰4比2擊退統一

李東洺優質先發　富邦本季最終戰4比2擊退統一

樂天桃猿挑戰賽G2主場　跆拳道國際裁判巫雨庭開球

樂天桃猿挑戰賽G2主場　跆拳道國際裁判巫雨庭開球

全力相挺曾豪駒　餅總接12強投手教練沒猶豫

全力相挺曾豪駒　餅總接12強投手教練沒猶豫

彌補經典賽缺憾　林安可入選12強：精進自己一定有機會

彌補經典賽缺憾　林安可入選12強：精進自己一定有機會

加守一壘請教陳鏞基　林祖傑打算訂製專用手套

加守一壘請教陳鏞基　林祖傑打算訂製專用手套

「再打也不會贏林立」　陳傑憲想起餅總說的話

「再打也不會贏林立」　陳傑憲想起餅總說的話

統一獅多開巴士帶40人備戰　季後賽名單大致有譜

統一獅多開巴士帶40人備戰　季後賽名單大致有譜

熱門新聞

別了！NBA聖堂射手　3冠老將格林宣布退役

快訊／黃彥誠拚出榮耀！　中華桌球男團連兩年亞錦賽奪銀

「再打也不會贏林立」　陳傑憲想起餅總說的話

昨罕見PLAY後對三壘怒吼　大谷翔平：我已經忘了

NBA生化人！　馬刺224公分王牌溫班亞瑪秀切入風車爆扣

季後賽情緒起伏大　大谷翔平：只要能激勵團隊就是好事

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「聖堂射手」　格林宣布退役

2中華桌球男團　連兩年亞錦賽奪銀

3再打也不會贏　陳傑憲想起餅總說

4大谷翔平怒吼　隔日受訪：忘了

5生化人！　224公分溫班亞瑪風車爆扣

最新新聞

1納達爾退役　費德勒：希望這一天不會來

2WNBA首位亞裔女主帥　娜塔莉中瀨登場

3軟銀撒銀彈網羅　張峻瑋有望育成

4拍片傳遞追夢　方昶詠預告新計畫

5撐不住了！　球后孫穎莎退出亞錦賽

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

富邦悍將年度第5收尾　鋒總：細膩再加強

「今年幾乎都在防護室」　李東洺可惜：機會沒有把握住

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366