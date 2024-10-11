專訪／方昶詠職棒生涯沒後悔　感激黃甘霖暖心鼓勵



▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）

記者陳立勳／專訪

前統一7-ELEVEn獅外野手方昶詠職棒生涯沒有留下太多成績，2019年離開球隊，這幾年轉型成YouTuber，人生反而開拓出另一條嶄新道路。

2013年在中華職棒季後選秀會獲得統一7-ELEVEn獅隊第8指名，方昶詠一軍累積出賽130場，擊出67支安打，包括1支全壘打，打擊率0.241，上壘率0.310，長打率0.309，2019年遭到釋出。

回顧職棒生涯，方昶詠認為，「2015年其實打得不錯，打擊率有超過3成，2016年站上一軍，但後面來了鄭鎧文，他真的表現很好，讓我的位置瞬間消失，出賽場次慢慢變少。」

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面對出賽機會大幅減少，方昶詠坦言，「那時候確實比較難過，明明狀況很好，但球隊卻有狀況更好的人，不過這個經歷對我來說很有幫助，也非常感謝統一球團，如果當初沒有選我，就不會有現在的我。」



▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）

球員時期曾經拿過中職二軍盜壘王，方昶詠表示，「在生涯之中，比較遺憾是沒有拿過單場最有價值球員以及一軍盜壘王，速度是我有把握的一環，在跑壘方面下了功夫，記得當時二軍總教練黃甘霖給我很多鼓勵與建議，所以我特別準備筆記本，裡面都是針對每位投手習性做研究，幫助還蠻大的，必須要更努力，才能爭取出賽機會。」

總結不算長的職棒路，方昶詠自認，「有一點可惜，有做好準備，但競爭對手準備得更好，球員就是這樣，有表現好的時候，也有表現不好的時候，2019年在二軍連出賽場次逐漸減少，自己也聞得到味道，可能會被釋出，尤其開放高中生加入職棒，球員競爭更激烈，不過也因為有這一段經歷，現在我遇到選手，都會互相鼓勵，無論有沒有繼續在職棒場上發展，都要找出自身興趣，才有辦法延續熱情，對於我來說，職棒生涯沒有後悔，每一次練習與比賽都是全力以赴。」



▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）