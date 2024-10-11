「去年忙著緊張」　古林睿煬投首戰：不把壓力往身上扛



▲統一獅隊投手古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅明天在台北大巨蛋與樂天桃猿進行季後挑戰賽首戰，古林睿煬擔綱統一先發投手，古林睿煬表示，「不把壓力往身上扛。」

本季古林睿煬21場先發，戰績10勝2敗，投了125局，被擊出106支安打，包括3支全壘打，150次三振，31次四死球，防禦率1.66，也是本季聯盟防禦率王。

去年古林睿煬在季後挑戰賽第3場面對樂天，結果只投3局，被敲出7支安打，包括2發全壘打，丟掉4分自責分，承擔比賽敗投，也讓球隊遭到淘汰。

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今年扛下首戰先發，古林睿煬認為，「心情上沒有什麼不一樣，不用把壓力往自己身上扛，相信隊友會幫忙，大家一起承擔，要享受過程，去年忙著緊張，沒什麼感覺就結束了，今年換一個想法。」

古林睿煬坦言，「去年那一場比賽是輸了就沒了，不去想不太可能，今年是投第1場，就是想辦法丟，到了這個時候，狀況不好也沒有關係，要的就是結果。」

本季古林睿煬遭遇樂天6場，戰績2勝1敗，投了35局，對戰防禦率3.57，古林睿煬觀察，「樂天一樣很強，應變也是很快，一個攻擊很強的隊伍，對於投手來說壓力比較大，在台北大巨蛋投球，感覺都差不多。」