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專訪／拍片傳遞「追夢」精神　方昶詠預告啟動新計畫

▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）
▲方昶詠與樂天女孩啦啦隊。（圖／方昶詠提供） 

記者陳立勳／專訪

前統一7-ELEVEn獅外野手方昶詠近年轉戰網路，變身YouTuber，題材主要圍繞在最熟悉的棒球，隨著成績越來越好，明年他將啟動全新計畫。

目前已經有超過23萬點閱數，方昶詠表示，「當初選擇這一行，目的是希望望台灣棒球越來越好，因此才有規劃回饋列車影片，起初前面10間學校贊助，都是自掏腰包，提供每間學校10萬元的球具，後來有志同道合的朋友一起加入，如今已經走過20間學校，期待能真正幫助到缺乏裝備的小朋友。」

方昶詠坦言，「回饋列車系列影片一開始點閱率相對偏低，所以選擇加入啦啦隊員女孩元素，希望讓更多人知道這件事情，一起共襄盛舉，啦啦隊女孩也相挺公益，都很有愛心，可以直接幫助到小朋友，是有成就感的，在有能力的時候，從基層開始努力。」

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這幾年在網路有不錯成績，方昶詠提到，「過去沒想過有如今的訂閱人數，也是一個里程碑，記得先前有一次到球場拍影片，有球迷掏出現金想要支持回饋列車，很感謝他們的愛心，但建議用購買商品或是影片抖內的方式，來贊助回饋列車。」

▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）
▲方昶詠。（圖／方昶詠提供） 

不諱言現在收入比過往球員時期還要多，方昶詠透露，「其實拍攝影片的花費並不少，不過現在接觸行業比較廣，以金錢來說是成功的，幫助小朋友也是成功的，很想要透過影片，鼓勵每個人勇敢追夢，包括明年會啟動重回職業選手的大計畫，細節之後會向大家報告，目標是鼓勵大家，不要因為年紀，而不去追逐夢想，無論結果如何，更重要的是過程。」

方昶詠表示，「做了YouTuber後，反而因為打過職棒經歷，新增球評的身份，變化不同角度去解讀比賽，美國是世界棒球最高殿堂，所以我才會想要到美國，看人家如何訓練，透過影片機會讓台灣球迷看到，以前當選手，薪水沒辦法支付出國的費用，現在有一點能力，對我來說也是圓夢，透過影片讓更多人看到，有收入也是球迷給我的，把這收入轉回拍攝影片。」

當網紅看似輕鬆，方昶詠坦言，「過去曾經嘗試過每天更新，但發現實在太燒腦，要不斷發想題材，目前維持每週上傳3部影片，團隊人數從一開始3人，現在則有5人編制。」

無論是過去當職棒球員，或是現在當網紅，方昶詠認為，「身為公眾人物，必須更謹言慎行，或許以前只有獅迷會關注我，現在各隊球迷都會看，很感謝大家愛護我，不管是鼓勵或是批評，現在走在路上，不少球迷會找我拍照，會非常開心，也希望影片能讓每個人都很滿意，但還是有不足的地方，請大家多多包涵，會努力持續進步，最重要的是感謝老婆的支持，站在我後面支持，為了我還辭掉原本的工作，一起投入影片拍攝，希望未來可以成立基金會，幫助更多人，讓小朋友有更好的器材與豐富的知識。」

方昶詠感同身受地說，「打棒球不是在乎賺到多少錢，棒球人有堅持的精神，不會怕失敗，非常推崇美式教育，有獨立思考的能力，尤其現在職棒競爭激烈，除了打球之外，可以多培養興趣。」

此外，方昶詠期待，「透過影片讓更多喜歡棒球的人，可以知道國外訓練與觀念，不敢說自己有多成功，但確實發展比以前當球員還要好，感激一路幫助我的人，出了社會又是另一門課。」

▲方昶詠。（圖／方昶詠提供）
▲方昶詠與老婆出國拍攝影片。（圖／方昶詠提供） 

關鍵字： 中職棒球

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