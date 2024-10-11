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中職肯定表現有目共睹　39歲林智平獲選東山再起獎

▲樂天桃猿林智平獲得東山再起獎。（圖／中華職棒提供）
▲樂天桃猿林智平獲得東山再起獎。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

曾榮獲兩屆三壘手金手套、最佳十人三連霸，更連續三年拿下盜壘王獎項的39歲樂天桃猿林智平，今年重新出發再現屬於他的拚戰精神，下半季打擊成績更是搶眼，關鍵時刻常常扮演重要角色安打建功，成為今年球隊中的關鍵人物之一，整體數據和代打表現有目共睹，獲聯盟表彰為2024年中華職棒「東山再起獎」得主。

林智平2007年中華職棒季後選秀會獲La New熊隊第四指名， 2009年在一軍開始出賽成為陣中內野主力，爾後也成為隊上不動三壘手，具備腳程的林智平在2014至2016年連續三年獲得盜壘王殊榮，在攻守表現亦有穩定表現，2013、2016年獲得三壘手金手套，2013至2015完成三壘手最佳十人三連霸，是跑、打、守兼具的三拍子球員。

2017年起林智平出賽數逐漸減少，年輕選手的加入壓縮他的三壘位置，2021至2023年三個球季出賽數皆不到20場，去年在一軍只有4場出賽，是個人生涯新低。今年是林智平的第16個球季，調整狀況佳而被放入開季名單中，並在球隊受到傷兵影響戰力的情況下，把握上場機會，尤其代打時刻展現高打擊率，本季整體打擊率在3成4左右，其中代打16個打數敲出9安、貢獻4分打點、打擊率0.563，屢為球隊建功拿下勝利，今年球季也獲得3次單場MVP。

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在2020年球季結束時，林智平已擊出931支安打，距離千安里程碑並不遠，不過2021年出賽機會銳減的情況下，達成千安看似變得遙遠。林智平今年重整旗鼓再戰新球季，打擊保持良好狀況，來到下半季火力升溫， 9月29日在桃園主場的比賽，9局下敲出單場第3安，成為聯盟第29位完成千安的選手，經過3年低谷期後達成生涯記錄，不僅僅代表著林智平的個人里程碑，也藉此證明自己擺脫低潮「東山再起」。

關鍵字： 中職樂天桃猿

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