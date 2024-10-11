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不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿11日本季例行賽最終戰6比0完封統一7-ELEVEn獅，樂天投手曾家輝中繼5局無失分，拿下生涯首勝，賽後曾家輝表示，「超乎自己的預期。」

▲樂天桃猿投手曾家輝。（圖／樂天桃猿提供）
▲曾家輝。（圖／樂天桃猿提供） 

今天曾家輝中繼5局，被擊出1支安打，送出3次三振，1次四壞球，無失分，收下生涯首勝，獲選單場最有價值球員。

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評價今天曾家輝表現，樂天桃猿日籍總教練古久保健二坦言，「嚇一跳，投球姿勢改變蠻多的，感覺沒有特別出力，今天表現非常好，接下來非常期待他的表現，但應該沒有機會帶進季後賽，感謝今天進場的球迷，今年成績沒達預期，把不甘心的心情整理，準備季後賽。」

今天升上一軍，繳出不錯表現，曾家輝透露，「主要是改回原本自己的動作，先前模仿山本由伸的動作，但改變後沒有達到自己想要的東西，想說把原本的東西做得更好，8月中前往U23世界盃中華隊報到前改了動作，是自己的想法，有跟教練團討論。」

曾家輝提到，「原本的投球動作，控制穩定性還是比較好，投起來很順暢，今天投起來比較興奮，很享受比賽。」

獲得生涯首勝，曾家輝笑說，「感覺還好耶，可能先發勝會比較有感覺，有想過勝投，沒想過會投這麼長，只有被擊出1支安打，超乎自己的預期。」

關鍵字： 中職樂天桃猿影音

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