威能帝「想當可怕投手」　季後賽提防陳傑憲、林安可



▲威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿明天季後挑戰賽首戰在台北大巨蛋對上統一7-ELEVEn獅，樂天派出洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，去年在季後賽首戰壓制獅隊，威能帝表示，「想當個可怕的投手。」

威能帝本季25場先發，戰績10勝8敗，投了151.2局，被擊出162支安打，包括6發全壘打，113次三振，36次四死球，防禦率3.50。

今年威能帝對上統一4場，戰績2勝0敗，投了27局，被擊出23支安打，沒有任何全壘打，24次三振，5次四壞球，防禦率2.67。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年威能帝在季後挑戰賽第1場登板，同樣面對統一，先發8局只失2分，今天再次扛下首戰重任，威能帝提到，「去年就是投第1場，心情蠻激動，今天沒有太大不同，準備好自己的節奏，一直在做準備，一樣的心態，有季後賽資格，就是要準備作戰，贏下第一場比賽。」

威能帝坦言，「每一年球隊都不太一樣，一定會有些調整，季後賽大家會更謹慎，更嚴肅看待每一球，專注在場上每件事情，這是攸關後面的總冠軍戰。」

同時威能帝也說，「不太會緊張，因為有丟過蠻多重要的比賽，希望每件事情做得更小心，獅隊能打進季後賽，就是一個可怕的隊伍，相對我也想當個可怕的投手，像是陳傑憲與林安可，擊球上都誤得不錯。」

此外，明天比賽將在台北大巨蛋比賽，威能帝表示，「確實很久沒在台北大巨蛋比賽，大概有半年，蠻榮幸在大巨蛋比賽，會好好享受這場比賽。」