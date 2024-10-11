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有猜到沒球可打　陳晨威首局盜壘成功創造另類紀錄

▲▼陳晨威。（圖／記者李毓康攝）
▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿外野手陳晨威目前與統一7-ELEVEn獅外野手邱智成在安打榜上只差2支，雖然今天先發出賽，但賽前統一總教練林岳平表態今天不會給他球打，陳晨威坦言可以理解。

昨天邱智呈單場敲出2支安打，現階段以145支安打，排在聯盟領先，陳晨威則是以143支安打緊追在後，今天是例行賽最後一場，雖然陳晨威有先發，但不會有球可以打。

原本暫居安打王，卻在這幾場被超越，陳晨威坦言，「沒辦法，剛好我掉下來，邱智呈就是有那個能力，其實先前我超越他之後，也不是很有信心可以拿到安打王，整季下來他比較穩定，我也是落後很久才追上去，只是覺得比較可惜。」

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陳晨威表示，「在颱風過後賽程比較亂，我們球隊停太久，而且要移動跑來跑去，多少有影響，統一補賽比較有連續，沒有停那麼多次。」

今天統一不會給好球打，陳晨威有心理準備，「今天他們不會投給我打，他們也要保護邱智呈，這是大家的默契，如果是我領先的話，我們球隊應該也會這樣做，畢竟也最後一場。」

不過陳晨威還有機會挑戰三壘安打、全壘打、打點、盜壘成功「10-10-30-50」紀錄，成為聯盟史上第1人，賽前只差1次盜壘成功，陳晨威表示，「只要上壘就有機會再盜壘，完成這項紀錄。」今天比賽首打席陳晨威選到四壞球隨即發動盜壘成功，也完成這項另類紀錄。

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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