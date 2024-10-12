快訊／獅猿季後賽32人公布　統一3洋投割捨布雷克



▲中華職棒35年季後挑戰賽32人名單。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今天在台北大巨蛋與樂天桃猿展開季後挑戰賽第1場交手，今天上午聯盟公布兩隊32人名單。

五戰三勝制的比賽率先取得三勝的隊伍晉級台灣大賽，上半季冠軍統一7-ELEVEn獅先握有一勝優勢，首戰先發投手也已公布，作客的樂天桃猿推出洋投威能帝（Pedro Fernandez）出戰，統一7-ELEVEn獅則派出本土投手古林睿煬應戰。





樂天桃猿季後賽名單：

投手：威能帝、魔神樂（Marcelo Martinez）、肯特（Matt Kent）、黃子鵬、陳柏豪、莊昕諺、陳冠宇、王志煊、蘇俊璋、陳克羿、黃偉晟、陳鴻文、邱駿威、李家明

捕手：林泓育、宋嘉翔、張閔勛、毛英傑

內野：林立、梁家榮、林承飛、林智平、朱育賢、馬傑森、廖健富、林子偉、馮健庭

外野：陳晨威、蔡鎮宇、鍾玉成、林政華、余德龍

統一獅隊季後賽名單：

投手：勝騎士（Mario Sanchez）、羅昂（Logan Ondrusek）、裴瑞茲（Hector Perez）、陳韻文、古林睿煬、邱浩鈞、林子崴、郭俊麟、高塩將樹、黃竣彥、林詔恩、辛俊昇、吳承諭、胡智爲、王鏡銘

捕手：陳重羽、林岱安、柯育民

內野：陳鏞基、潘傑楷、林祖傑、許哲晏、陳聖平、林益全、陳重廷、張皓崴

外野：陳傑憲、林安可、邱智呈、林佳緯、蘇智傑、胡金龍