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陳聖平致勝安、古林睿煬7局0責失　統一2比1克樂天聽牌

▲▼ 1012 中華職棒季後挑戰賽首戰-陳聖平。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳聖平。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅12日季後挑戰賽首場在台北大巨蛋交手樂天桃猿，系列賽統一先握有1勝優勢，此役前6局兩隊1比1形成僵局，統一第7局陳聖平揮出致勝安打，搭配古林睿煬先發7局0責失，終場2比1力克樂天，率先取得聽牌優勢。

樂天第2局進攻，朱育賢擊出安打上壘，林智平敲右外野飛球，藉由對方右外野手林佳緯接球失誤上到二壘，馬傑森擊出左外外野界外飛球，形成高飛犧牲打，統一左外野手邱智呈把球傳往三壘，抓到想往三壘跑的林智平，朱育賢跑回本壘得分。

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統一挑戰第3出局數的「Timing play」，經過大巨蛋大螢幕只有單一位跑者的畫面，沒有對照畫面，最終裁判紀華文用麥克風向全場說明，因為沒有畫面，所以不計挑戰，樂天這1分維持原判，統一總教練林岳平只能無奈攤手。

第3局統一展開反攻，陳聖平擊出中外野安打，林祖傑成功觸擊犧牲短打推進，接著林佳緯敲出中外野安打，帶有1分打點，雙方打成平手。

統一第7局重啟攻勢，林安可掃出右外野二壘安打，陳聖平補上右外野安打，打回超前分，幫助球隊最後1分差贏球。

統一投手古林睿煬先發7局，用了94球，66個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，失掉1分非自責分，順利拿到勝投。

樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）表現並不差，先發7局被擊出被擊出6支安打，投出5次三振，同樣沒有任何四死球，失掉2分自責分，無奈吞下敗投。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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