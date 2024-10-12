運動雲

>

季後賽先發、中繼都樂意　魔神樂：盡全力去做

▲樂天桃猿洋將魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）
▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿洋投魔神樂（Marcelo Martinez）今天不在季後挑戰賽首戰28人出賽名單，很有可能是明天季後挑戰賽第2戰先發投手，面對這次季後賽定位，魔神樂表示，「盡全力去達成。」

今年單季拿到13勝，由於樂天日籍總教練古久保健二想要操作陳柏豪拿救援成功，結果弄巧成拙，最後讓魔神樂的勝投飛掉，最後與勝投王失之交臂。

第一次在台灣參加季後挑戰賽，魔神樂表示，「到了球季尾聲，主要是看身體狀況，不像季初有一定的目標要去達成，然後去調整，現在其實也不會去做一些比較不一樣的事情，就根據自己身體的狀況去做調整，曾經打過冬季聯盟季後賽，對於高張力的比賽不會陌生，很開心，期待在場上投球的時候，把自己做到最好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於是不是擔綱明天先發投手，魔神樂提到，「還沒有接到通知，但不管球隊賦予什麼任務，都會盡全力去達成，當然期待可以在季後賽投1場先發，那會非常好，不過就等時機到了，不管先發還是中繼，做最好的準備。」

此外，沒有被安排系列第1場先發，魔神樂認為，「是不是投第1場沒有太在意，不管投哪一場，什麼角色都樂意去做。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「不想當拖油瓶」　布雷克沒受傷：準備台灣大賽

「不想當拖油瓶」　布雷克沒受傷：準備台灣大賽

大巨蛋草皮疑似受損　遠雄：不影響場地平整

大巨蛋草皮疑似受損　遠雄：不影響場地平整

餅總猜測魔神樂待命首戰　樂天教頭賣關子：不告訴你

餅總猜測魔神樂待命首戰　樂天教頭賣關子：不告訴你

潘傑楷首扛季後賽4棒　餅總期待蘇智傑「最佳狀態」

潘傑楷首扛季後賽4棒　餅總期待蘇智傑「最佳狀態」

統一獅季後賽不見布雷克　餅總：身體有點疲勞

統一獅季後賽不見布雷克　餅總：身體有點疲勞

快訊／獅猿季後賽32人公布　統一3洋投割捨布雷克

快訊／獅猿季後賽32人公布　統一3洋投割捨布雷克

中職35年個人獎結算　勝騎士、魔鷹包辦投打雙冠王

中職35年個人獎結算　勝騎士、魔鷹包辦投打雙冠王

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

宋嘉翔猛打、曾家輝5局無失分首勝　樂天6比0完封統一

宋嘉翔猛打、曾家輝5局無失分首勝　樂天6比0完封統一

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

快訊／大谷翔平挨3K！山本由伸好投獲雙轟相挺　道奇闖國聯冠軍戰

「沒看過大谷翔平這麼生氣」　道奇教練：這不是壞事

悲情達比修有優質先發一場空　教士連24局沈默遭淘汰

山本由伸完美復仇教士5局無失分　大谷翔平「愛的摸頭殺」鼓勵

影／大谷翔平嗨翻！香檳浴中亂入山本由伸訪問喊「耶！」

快訊／獅猿季後賽32人公布　統一3洋投割捨布雷克

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平挨3K！道奇闖國聯冠軍戰

2大谷翔平怒吼　道奇教練：不是壞事

3教士連24局0分　達比修有無緣勝投

4山本由伸好投　大谷翔平愛的摸頭殺

5大谷翔平噴香檳！亂入山本由伸訪問

最新新聞

1林昀儒不敵張本智和無緣亞錦賽4強

2記取去年失敗　古林睿煬：當最後

3中止季後賽7連敗　餅總談沒畫面

4台鋼獵鷹PLG首場熱身賽慘輸17分

59局落後1分沒短打　古久保透露想

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

T1太陽隊助教「鳥總」疑出軌　許智超約會前女籃球員畫面曝

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366