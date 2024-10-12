季後賽先發、中繼都樂意　魔神樂：盡全力去做



▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿洋投魔神樂（Marcelo Martinez）今天不在季後挑戰賽首戰28人出賽名單，很有可能是明天季後挑戰賽第2戰先發投手，面對這次季後賽定位，魔神樂表示，「盡全力去達成。」

今年單季拿到13勝，由於樂天日籍總教練古久保健二想要操作陳柏豪拿救援成功，結果弄巧成拙，最後讓魔神樂的勝投飛掉，最後與勝投王失之交臂。

第一次在台灣參加季後挑戰賽，魔神樂表示，「到了球季尾聲，主要是看身體狀況，不像季初有一定的目標要去達成，然後去調整，現在其實也不會去做一些比較不一樣的事情，就根據自己身體的狀況去做調整，曾經打過冬季聯盟季後賽，對於高張力的比賽不會陌生，很開心，期待在場上投球的時候，把自己做到最好。」

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至於是不是擔綱明天先發投手，魔神樂提到，「還沒有接到通知，但不管球隊賦予什麼任務，都會盡全力去達成，當然期待可以在季後賽投1場先發，那會非常好，不過就等時機到了，不管先發還是中繼，做最好的準備。」

此外，沒有被安排系列第1場先發，魔神樂認為，「是不是投第1場沒有太在意，不管投哪一場，什麼角色都樂意去做。」