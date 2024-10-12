記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局



▲統一獅隊投手古林睿煬。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅今天季後挑戰賽首戰2比1擊敗樂天桃猿，系列賽取得聽牌優勢，統一先發投手古林睿煬繳出7局0責失，賽後古林睿煬表示，「每一局當最後一局。」

本場古林睿煬先發7局，用了94球，66個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，失掉1分非自責分，順利拿到勝投，獲選單場最有價值球員。

第2局由於右外野林佳緯接球失誤，那一局丟掉1分，古林睿煬表示，「想辦法當下把危機將到最低，想辦法先抓，先不去看後面還要丟幾局，把危機處理掉，心態上想要贏球，幫球隊拿下這場勝利，賽後第一次在台北大巨蛋跳舞，有一點尷尬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到第2局的危機，古林睿煬表示，「林佳緯的失誤先出現，當下想法不要給他那麼大的壓力，如果這一局控制下來，讓失分降到最低，他不會把這麼多責任往身上放，後面盡我最大能力壓低分數，不要讓對方得分，等隊友幫我打分數。」

古林睿煬認為，「每個人把自己的任務做到最好，有可能某一局得到很多分數，也有可能我在某一局會失掉很多分數，當下把能做的做到最好，有沒有抓到機會，可以擊垮對方。」

今天有2度讓對手擊出雙殺打化解危機，古林睿煬提到，「想法把球壓低，沒有那麼想三振，讓他們打滾地球，讓守備處理，第一個雙殺抓到，第二次就會想要複製，隊友也很給力，否則可能會形成大局。」

扛下季後賽首戰先發任務，古林睿煬坦言，「有蠻長時間準備，有心理準備，去年的失敗也給我很多經驗，有一直在想，今天要怎麼做，贏球當然很振奮，勝利就是團隊一起努力才會有的，很謝謝隊友們，也謝謝球迷，讓我們團結在一起，越來越強大。」

古林睿煬回想，「去年沒有做到什麼，還有力，就被擊垮了，就是很緊張，今天每一局當最後一局去丟，沒有設定丟幾局，一直是對決的狀態，沒有想說要控制，把自己能做的做好，後面交給隊友。」

此外，第2局球隊想要挑戰，但因為沒有畫面，所以維持原判，古林睿煬則說，「自己是覺得一半一半，不確定怎麼樣，沒關係，我們球隊還是贏球。」