最年長紀錄希望有人破　陳鏞基把季後賽當國際賽打



▲陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅41歲一壘手陳鏞基今天扛下球隊第4棒重任，打破季後挑戰賽紀錄，陳鏞基笑說，「我盡力。」

昨天陳鏞基在季後挑戰賽首場先發，以41歲又91天刷新聯盟最年長出賽紀錄，今天則是擔綱先發第4棒，改寫季後挑戰賽最年長先發第4棒紀錄。

生涯多次參加季後賽，陳鏞基認為，「季後賽就真的很像在打國際賽，很多細節都要做好，可能一點點失誤，就是給對方機會，所以每個細節都要很謹慎，像是今天早上美國職棒大聯盟季後賽，底特律老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），一顆球被敲滿貫砲，比賽就沒了，看誰犯錯的機率少，就會有機會。」

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即使已經身經百戰，陳鏞基坦言，「還是會緊張，每次都是不一樣的挑戰，不一樣的對手，不知道會發生什麼事，只能盡自己的能力，把每件事做好，有時候是運氣，沒辦法掌控，能掌控的就是把自己事情做好，剩下交給上天。」

昨天潘傑楷擔任第4棒，4打數沒有發揮，陳鏞基觀察，「多少有一點緊張，其實我打第5棒也會緊張，但相信他可以慢慢調適，已經是中生代。」

此外，今天成為季後挑戰賽最年長先發第4棒，陳鏞基笑說，「我盡力，希望以後有人可以打破這個紀錄。」