樂天回桃園主場背水一戰　林子偉首度排上先發



▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿昨天季後挑戰賽首場1比2不敵統一7-ELEVEn獅，系列賽陷入背水一戰，今天第2場回到桃園主場，樂天派出洋投魔神樂（Marcelo Martinez），打線方面林子偉首度排上先發陣容。

系列賽統一先握有1勝，昨天統一贏球，取得聽牌優勢，古久保健二表示，「今天面對羅昂（Logan Ondrusek），對戰上左打比較好，雖然對戰成績比較少，但打起來都還不錯，沒有人是不會緊張的，希望可以盡全力，把自己展現出來。」

昨天梁家榮放在第3棒，第6局得點圈機會，不料敲出雙殺，讓球隊攻勢遭到瓦解，今天改到第6棒，古久保健二提到，「是沒有絕對關係，球季下半季狀況也沒有這麼好，把狀況比較好的選手往前排。」

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陳晨威昨天兩度安打上壘，但後續遇到雙殺或是戰術執行失敗，古久保健二表示，「當下也只有短打的選擇，有想過，只是選擇另一種作戰。」

樂天桃猿先發打線：

1、右外 林立

2、中外 陳晨威

3、一壘 林智平

4、指定 林泓育

5、左外 朱育賢

6、三壘 梁家榮

7、二壘 林子偉

8、游擊 馬傑森

9、捕手 張閔勛