運動雲

>

樂天回桃園主場背水一戰　林子偉首度排上先發

▲▼中職林子偉 。（圖／記者李毓康攝）
▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿昨天季後挑戰賽首場1比2不敵統一7-ELEVEn獅，系列賽陷入背水一戰，今天第2場回到桃園主場，樂天派出洋投魔神樂（Marcelo Martinez），打線方面林子偉首度排上先發陣容。

系列賽統一先握有1勝，昨天統一贏球，取得聽牌優勢，古久保健二表示，「今天面對羅昂（Logan Ondrusek），對戰上左打比較好，雖然對戰成績比較少，但打起來都還不錯，沒有人是不會緊張的，希望可以盡全力，把自己展現出來。」

昨天梁家榮放在第3棒，第6局得點圈機會，不料敲出雙殺，讓球隊攻勢遭到瓦解，今天改到第6棒，古久保健二提到，「是沒有絕對關係，球季下半季狀況也沒有這麼好，把狀況比較好的選手往前排。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳晨威昨天兩度安打上壘，但後續遇到雙殺或是戰術執行失敗，古久保健二表示，「當下也只有短打的選擇，有想過，只是選擇另一種作戰。」

樂天桃猿先發打線：
1、右外 林立
2、中外 陳晨威
3、一壘 林智平
4、指定 林泓育
5、左外 朱育賢
6、三壘 梁家榮
7、二壘 林子偉
8、游擊 馬傑森
9、捕手 張閔勛

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

樂天沒有退路　G2派出魔神樂對決統一羅昂

樂天沒有退路　G2派出魔神樂對決統一羅昂

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

樂天9局落後1分沒短打　古久保透露戰術想法

樂天9局落後1分沒短打　古久保透露戰術想法

陳聖平致勝安、古林睿煬7局0責失　統一2比1克樂天聽牌

陳聖平致勝安、古林睿煬7局0責失　統一2比1克樂天聽牌

中職季後賽首次大巨蛋　獅猿戰票房1萬5209人

中職季後賽首次大巨蛋　獅猿戰票房1萬5209人

古林睿煬今年不一樣　林子偉談季後賽：我們不會認輸

古林睿煬今年不一樣　林子偉談季後賽：我們不會認輸

中職揭曉9、10月投打MVP　艾璞樂、邱智呈獲選

中職揭曉9、10月投打MVP　艾璞樂、邱智呈獲選

統一獅挑戰沒畫面被樂天得分　餅總無奈攤手

統一獅挑戰沒畫面被樂天得分　餅總無奈攤手

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

熱門新聞

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場　台灣首見天然人工草皮混合球場

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋

2女記者華森「濕身」網：給她護髮費

3富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場

4林昀儒晉亞錦賽8強　與張本智和爭4強

5NBA史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒

最新新聞

1悍將場均新高！明年有望增大巨蛋

2潘傑楷G2調整棒次　陳鏞基扛4番

3江少慶胸大肌撕裂傷已動刀治療

4喬丹祝賀「半人半神」入選名人堂

5富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366