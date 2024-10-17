大谷翔平得點圈3分砲　道奇8比0完封大都會搶下第2勝

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記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在國家聯盟冠軍系列賽第3戰交手紐約大都會隊，前兩戰雙方打成1勝1敗，本場大谷翔平第8局轟出3分砲，終場道奇8比0完封大都會，系列賽取得2勝1敗優勢。

國聯冠軍戰系列賽首場，大谷翔平4打數敲出2支安打，有1分打點，替球隊跑回2分，第2戰3打數沒有安打，選到2次四壞球保送，被三振2次，今天兩隊進入第3戰，大谷翔平繼續擔任先發指定打擊，排在第1棒。

大都會隊今天推出賽維里諾（Luis Severino）擔綱先發投手，第2局道奇隊率先得分，蒙西（Max Muncy）選到四壞球，赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出捕手前滾地球，藉由野手選擇上壘，拉克斯（Gavin Lux）擊出投手前滾地球刺殺，推進隊友上到二、三壘，史密斯（Will Smith）敲出投手方向滾地球球，形成內野安打，帶有1分打點，接著艾德曼（Tommy Edman）揮出中外野高飛犧牲打，再打下1分，幫助球隊取得2分領先。

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第6局道奇隊重啟攻勢，艾德曼敲安上壘，赫南德茲（Enrique Hernández）掃出左外野2分打點全壘打，把雙方差距擴大到4分。

道奇隊第8局大谷翔平在得點圈有人狀況下，棒打大都會隊後援投手梅吉爾（Tylor Megill），掃出右外野3分彈，這發全壘打擊球初速115.9英里，飛行距離410英尺，也是大谷翔平季後賽第2轟，9局上蒙西揮出陽春砲，最後道奇隊8分贏球，在7戰4勝制系列賽掌握2勝1敗優勢。

道奇隊投手布勒（Walker Buehler）先發4局後退場，總計用了90球，51個好球，被擊出3支安打，投出6次三振，2次四壞球，無失分，後面道奇隊用4名投手接力，都沒有失分。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）