自評用球數多　魔神樂看羅昂：每個人都有不好的時候

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿13日季後挑戰賽第2場17比1狂勝統一7-ELEVEn獅，總算在系列賽扳回一城，樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）6局無失分，賽後魔神樂表示，「今天用球數有點多。」



▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

本場樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發6局用了101球，63個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次四壞球，無失分，順利收下勝投，獲選單場最有價值球員。

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談到今天表現，魔神樂認為，「今天用球數有一點多，季後賽會有一些情緒，專注在每個打者，專注在拿下每一個出局數，執行好每個投球，統一是非常好的隊伍，有非常多好的打者，邱智呈今年表現相當亮眼，知道他的打擊近況相當不錯，但跟對決其他打者一樣，不會特別在意邱智呈，都是用一樣的心態去面對，打線上還有其他8個人要面對。」

此役隊友打了17分，魔神樂表示，「今天比賽不管是攻守兩端都是非常好的一場比賽，都幫助投手能更放心投球，盡自己所能，把能做的事情做好，沒有想太多，今天每顆球都不會去想結果。」

今天統一洋投羅昂（Logan Ondrusek）遭到樂天打線痛打，只先發2.2局，用了52球，40個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，丟掉5分自責分。

觀察羅昂投球，魔神樂認為，「他是一個非常好的投手，每個人都會有狀況不好的時候，沒辦法隨心所欲的時候。」

此外，明天樂天在第3戰派出肯特（Matt Kent）先發，魔神樂則說，「每個人投球方式都不太一樣，相信肯特明天會有很好的表現。」