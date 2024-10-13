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樂天桃猿火燙太會打　餅總談G3：趕快洗澡回家休息

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）
▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅今天在季後挑戰賽第2場1比17大比分落敗，但系列賽依舊握有2勝1敗聽牌優勢，明天第3戰將回台南主場，賽後統一總教練林岳平表示，「趕快洗澡回家休息，明天好好面對比賽。」

今天統一洋投羅昂（Logan Ondrusek）只先發2.2局，用了52球，40個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，丟掉5分自責分，全部集中在第3局。

觀察今天羅昂表現，林岳平表示，「應該跟上半局的雙殺打有關係，當羅昂被打出第1支安打後，感覺就是打者的節奏，搶好球的時候，都是紮實的安打。」

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本場樂天攻下17分、敲出23支安打、勝分差16分，都寫下聯盟季後賽紀錄，林岳平坦言，「整場下來樂天打擊非常好，所有投手想搶好球，或是吊低球，都有辦法打安打或是長打，不單純是羅昂，今天樂天打擊相當火燙，確實對方太會打，當投手要搶好球，都會被擊出強而有力的安打，不管板凳或先發都可以有效擊球。」

此役統一也有11支安打，但只得1分，林岳平認為，「打擊沒有像樂天，有狀況可以一棒得分，或是大量得分，也是有攻勢，只是沒辦法集中在某一局，連續3支或4支安打，樂天掌握4局大量得分。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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