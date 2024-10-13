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樂天大老闆加持打線破紀錄　古久保：士氣比較高

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿今天在季後挑戰賽第2場17比1大勝統一7-ELEVEn獅，同時改寫多項紀錄，今天樂天集團老闆三木谷浩史到場看球，樂天日籍總教練古久保健二認為，「士氣比較高。」

▲▼樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）
▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）  

今天樂天第8棒馬傑森敲出4支安打，第9棒張閔勛也有2安，成功串連打線，古久保健二認為，「相信是他們平常累積的成果，今天有展現出來，加上今天魔神樂表現也非常好，球隊不管如何都想要先得分，賽前有跟打擊教練討論，針對對方弱點如何去進攻。」

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本場樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發6局用了101球，63個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次四壞球，無失分，順利收下勝投，獲選單場最有價值球員。

談到魔神樂表現，古久保健二表示，「雖然今天魔神樂表現並不是100分，一整年當中有狀況好和狀況不好的時候，曾經有幾次用球數比較多，就算狀況不好，還是會好好跟打者對決，一整年都非常感謝。」

本場統一打線敲出11支安打，邱智呈一人貢獻3支，古久保健二提到，「雖然沒辦法這麼快就可以有對付邱智呈的對策，但會跟投捕教練多多討論。」

本場樂天敲出23支安打、得到17分、勝分16分，皆打破季後賽紀錄古久保健二坦言，「明天統一先發投手勝騎士（Mario Sanchez）不是那麼好對付，今天打了這麼多安打，往往選手可能容易造成揮棒動作比較大，會針對這部分去提醒，我們也在懸崖邊了，希望能夠盡全力拿下這一勝。」

此外，樂天集團老闆三木谷浩史首次來到桃園球場看球，古久保健二表示，「賽前全隊知道老闆會來，有可能老闆來，大家士氣比較高，可以在自己主場比賽，相信在場球迷的應援，推了球隊一把，今天一開始被羅昂（Logan Ondrusek）壓制，有跟打擊教練討論配球模式，針對去進攻，從第1支安打開始陸續得分，打擊有好的狀態，明天第3戰派出肯特，是本來設定的策略，無論是魔神樂（Marcelo Martinez）或是威能帝（Pedro Fernandez），都投得非常好，也救了球隊。」

關鍵字： 中職樂天桃猿影音

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