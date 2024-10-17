季後賽壘上有人超會打　大谷翔平想要多上壘

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記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在國家聯盟冠軍戰第3場8比0完封紐約大都會隊，大谷翔平第8局掃出3分彈，季後賽第2轟出爐，賽後大谷翔平表示，「想要多上壘。」

今日大谷翔平前4打席只有選到1次四壞球上壘，壘上無人22打數，沒有出現安打，被三振11次，但第8局在一、二壘有人狀況下，棒打大都會隊後援投手梅吉爾（Tylor Megill），揮出右外野大號3分砲。

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大谷翔平這發全壘打的擊球初速115.9英哩，飛行距離410英呎，生涯包括例行賽與季後賽，累積23支擊球初速至少115英哩的全壘打，超越紐約洋基隊史坦頓（Giancarlo Stanton），成為大聯盟史上最多。首次打季後賽，大谷翔平已經累積2轟，追平田口壯，並列日本球員第2位，第1名是松井秀喜的10轟。

今天轟出3分砲，幫助球隊贏球，大谷翔平表示，「先發投手布勒（Walker Buehler）也表現很棒，投球非常出色，創造比賽流暢性。」

回顧國聯冠軍系列賽3場比賽，大谷翔平認為，「球隊繼續保持著良好的攻勢，得分多少並不重要，這是客場系列賽的第1場，從意義上來說，這是一個很好的全壘打，擊中球的時候感覺很好，球飛得很高，我知道會是全壘打。」

季後賽遇到壘上有人，大谷翔平9打數敲出7支安打，包括2發全壘打，大谷翔平表示，「今天有選到保送，在其他擊球中，如果多上壘，與隊友有好的串連，球隊可以多贏一點比賽，可以延續氣勢，如果在對方主場可以打得好，相信可以獲勝。」



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）