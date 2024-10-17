運動雲

>

兄弟「團體戰」奪冠優勢大　吳俊良：統一打滿7戰有機會

▲▼中職吳俊良。（圖／記者李毓康攝）
▲吳俊良。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟與統一7-ELEVEn獅總冠軍戰將於本週六登場，目前擔任電視台球評的吳俊良，過去參與過不少次總冠軍戰臨場調度，預測這次系列賽由兄弟勝出。

過往兄弟與統一在總冠軍戰6度碰頭，雙方各拿3座總冠軍，今年兄弟團隊防禦率3.68，統一團隊防禦率3.40，兄弟團隊打擊率0.263，統一團隊打擊率0.279，兄弟整年有78支全壘打，優於統一的53轟。

談到兩隊投手戰力，吳俊良觀察，「兩邊都有不錯的洋投，但兄弟少了一個本土先發投手，統一多了一個古林睿煬，兄弟絕對希望用最快速度拿下總冠軍，如果拉長戰線，勝負就不一定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳俊良認為，「在總冠軍戰有一個好的本土先發投手，多少還是有影響，除非兄弟前面取得3勝領先，可能第4戰才會派本土投手，但如果只有拿到2勝或是1勝，或許會考慮讓洋投扛下第4戰。」

統一在季後挑戰賽把裴瑞茲（Hector Perez）擺在牛棚運用，吳俊良表示，「如果布雷克（Brock Dykxhoorn）可以投，教練團應該會選擇3名先發型洋投，裴瑞茲控球狀況看起來沒有很好，上場就像擲骰子，羅昂（Logan Ondrusek）在季後挑戰賽投得不好，但仍然是可用戰力，或許考慮換個角色使用，至少控球比較好。」

兄弟陣容有4大洋投，吳俊良提到，「象騎士（Angel Sanchez）成績比較不好，猛登（Daniel Mengden）、德保拉（Jose De Paula）在台北大巨蛋都投得很好，很有可能在前2戰先發，而統一則是古林睿煬投第1場機會很大。」

吳俊良觀察，「兄弟今年比較屬於團體戰，並沒有太多個人特別突出的選手，表現比較搶眼的選手大概就是曾頌恩，這次系列賽關鍵在於老將與中生代球員，包括張志豪、陳俊秀、許基宏、王威晨，兄弟總教練平野惠一在溝通做得不錯，老中青整合得很好，預測兄弟能以4勝2敗勝出。」

此外，吳俊良表示，「統一如果想要贏，或許打到最後一場才有機會，能打到第7戰，代表可以攻破兄弟洋投，除了陳傑憲與邱智呈，林安可是不是能夠正常出賽，胡金龍與林益全能不能發揮老將價值，都是觀察指標，統一經過季後挑戰賽試煉，比賽強度上更接近總冠軍戰，也是比較有利的地方。」

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

威能帝、魔神樂續留樂天意願高　沈鈺傑：肯特也不錯

威能帝、魔神樂續留樂天意願高　沈鈺傑：肯特也不錯

季後賽壘上有人超會打　大谷翔平想要多上壘

季後賽壘上有人超會打　大谷翔平想要多上壘

吉田正尚右肩開刀　不確定趕上明年春訓

吉田正尚右肩開刀　不確定趕上明年春訓

大谷翔平得點圈3分砲　道奇8比0完封大都會搶下第2勝

大谷翔平得點圈3分砲　道奇8比0完封大都會搶下第2勝

大都會主場球迷噓聲伺候　大谷翔平用微笑回應

大都會主場球迷噓聲伺候　大谷翔平用微笑回應

本季121敗大聯盟最爛戰績　白襪隊老闆有意出售

本季121敗大聯盟最爛戰績　白襪隊老闆有意出售

統一獅G3回台南主場拚晉級　勝騎士對決樂天肯特

統一獅G3回台南主場拚晉級　勝騎士對決樂天肯特

自評用球數多　魔神樂看羅昂：每個人都有不好的時候

自評用球數多　魔神樂看羅昂：每個人都有不好的時候

樂天大老闆加持打線破紀錄　古久保：士氣比較高

樂天大老闆加持打線破紀錄　古久保：士氣比較高

樂天桃猿火燙太會打　餅總談G3：趕快洗澡回家休息

樂天桃猿火燙太會打　餅總談G3：趕快洗澡回家休息

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

熱門新聞

大谷翔平得點圈3分砲　道奇8比0完封大都會搶下第2勝

林書豪正式向PLG道別！　宣布將在TPBL職籃走得更遠

法國巨星姆巴佩遭爆「旅館強姦」！瑞典警方：正調查一樁性侵案

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

本季121敗大聯盟最爛戰績　白襪隊老闆有意出售

中職總冠軍賽首戰拚滿場4萬人破紀錄　前2戰售出超過6萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷3分砲　道奇8比0完封大都會

2林書豪向PLG道別　將在TPBL走得更遠

3姆巴佩遭爆旅館強姦！瑞典警：正調查一樁性侵案

4桃園黑豹旗遭扣倒　豪華球經團搶鏡

5121敗大聯盟最爛　白襪隊有意售

最新新聞

1南一中闖黑豹旗32強　曾鈞威首局首打席開轟

2嘉中對抗中二中只贏3分　蔡士偉大讚A級

3對木棒組連飆3K　中二中王金甲：明年要贏

4兄弟「團體戰」奪冠優勢大　吳俊良：統一打滿7戰有機會

5中二中睽違6年闖黑豹旗64強因遲到裁定輸

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366