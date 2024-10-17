兄弟「團體戰」奪冠優勢大　吳俊良：統一打滿7戰有機會



▲吳俊良。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟與統一7-ELEVEn獅總冠軍戰將於本週六登場，目前擔任電視台球評的吳俊良，過去參與過不少次總冠軍戰臨場調度，預測這次系列賽由兄弟勝出。

過往兄弟與統一在總冠軍戰6度碰頭，雙方各拿3座總冠軍，今年兄弟團隊防禦率3.68，統一團隊防禦率3.40，兄弟團隊打擊率0.263，統一團隊打擊率0.279，兄弟整年有78支全壘打，優於統一的53轟。

談到兩隊投手戰力，吳俊良觀察，「兩邊都有不錯的洋投，但兄弟少了一個本土先發投手，統一多了一個古林睿煬，兄弟絕對希望用最快速度拿下總冠軍，如果拉長戰線，勝負就不一定。」

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吳俊良認為，「在總冠軍戰有一個好的本土先發投手，多少還是有影響，除非兄弟前面取得3勝領先，可能第4戰才會派本土投手，但如果只有拿到2勝或是1勝，或許會考慮讓洋投扛下第4戰。」

統一在季後挑戰賽把裴瑞茲（Hector Perez）擺在牛棚運用，吳俊良表示，「如果布雷克（Brock Dykxhoorn）可以投，教練團應該會選擇3名先發型洋投，裴瑞茲控球狀況看起來沒有很好，上場就像擲骰子，羅昂（Logan Ondrusek）在季後挑戰賽投得不好，但仍然是可用戰力，或許考慮換個角色使用，至少控球比較好。」

兄弟陣容有4大洋投，吳俊良提到，「象騎士（Angel Sanchez）成績比較不好，猛登（Daniel Mengden）、德保拉（Jose De Paula）在台北大巨蛋都投得很好，很有可能在前2戰先發，而統一則是古林睿煬投第1場機會很大。」

吳俊良觀察，「兄弟今年比較屬於團體戰，並沒有太多個人特別突出的選手，表現比較搶眼的選手大概就是曾頌恩，這次系列賽關鍵在於老將與中生代球員，包括張志豪、陳俊秀、許基宏、王威晨，兄弟總教練平野惠一在溝通做得不錯，老中青整合得很好，預測兄弟能以4勝2敗勝出。」

此外，吳俊良表示，「統一如果想要贏，或許打到最後一場才有機會，能打到第7戰，代表可以攻破兄弟洋投，除了陳傑憲與邱智呈，林安可是不是能夠正常出賽，胡金龍與林益全能不能發揮老將價值，都是觀察指標，統一經過季後挑戰賽試煉，比賽強度上更接近總冠軍戰，也是比較有利的地方。」