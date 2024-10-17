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兄弟大砲對決統一機關槍　黃忠義看好黃衫軍6戰勝出

▲▼前職棒選手黃忠義。（圖／記者屠惠剛攝）
▲黃忠義。（圖／記者屠惠剛攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟與統一7-ELEVEn獅總冠軍戰將於本週六在台北大巨蛋開打，兩支老球隊正面交鋒，電視台球評黃忠義看好兄弟奪下金盃。

過去歷史兄弟與統一在總冠軍戰6度碰頭，各拿3座總冠軍，今年兄弟團隊防禦率3.68，統一團隊防禦率3.40，兄弟團隊打擊率0.263，統一團隊打擊率0.279，兄弟整年有78支全壘打，勝過統一的53轟。

分析今年總冠軍戰，黃忠義表示，「以今年對戰數據參考，整體狀況來看，兄弟在下半季有比較好的戰績，總冠軍戰處於優勢，兩隊投手來說，兄弟洋投比較穩定，續航力也比較好，如果要對戰統一，左投手還是比較有優勢，因此德保拉（Jose De Paula）、克迪（Kirk McCarty）角色就很重要，猛登（Daniel Mengden）在教練信任度比較高，象騎士（Angel Sanchez）加入一軍時間比較短，沒有那麼多數據，實力是不錯，但可能給教練團信任感沒有猛登那麼好。」

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在牛棚陣容方面，黃忠義認為，「兄弟牛棚在李振昌與黃恩賜歸隊後比較穩定，第4號先發投手應該是鄭凱文，今年兄弟的洋投幾乎都有嘗試投1休4，面對短期比賽，身體負擔不會那麼大。」

黃忠義提到，「統一前段時間牛棚投手不穩定，但陳韻文在季後挑戰賽回穩，屆時教練團調度上想法可能不一樣，重點還是先發投手，裴瑞茲（Hector Perez）其實也是可以拉到先發，過去總冠軍戰有出現過把守護神拉到長中繼使用，如果布雷克（Brock Dykxhoorn）能歸隊，對兄弟還是有壓制力，明顯比羅昂（Logan Ondrusek）好，這次兩隊的牛棚戰力也蠻關鍵。」

評比兩隊打擊火力，黃忠義坦言，「兩邊打擊差不了太多，都很有經驗，算是五五波，但守備方面還是兄弟比較安定，統一多少有點擔憂，不過這次總冠軍戰，相信比賽張力蠻高的。」

此外，黃忠義表示，「統一今年戰績起伏比較大，第一場兄弟預測推出德保拉先發，除了考量豐富的對戰經驗，情緒上比較穩定，克迪與猛登有時候戰鬥力太過旺盛，有時候反而會走鐘，兄弟打線上會打全壘打的人很多，用大砲對決統一的機關槍，雖然統一不是沒有機會，只要投手群能鎖住中信打者，不過還是看好中信能以4勝2敗拿下總冠軍。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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