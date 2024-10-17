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老獅迷傳真來信鼓勵　蘇泰安感動分享全隊

▲老獅迷寫給教練、球員。（圖／統一球團提供）
▲老獅迷寫給教練、球員。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅發出新聞稿，今日下午台南棒球場是獅隊教練、選手備戰總冠軍戰最後一次訓練和調整，球場邊響起每一次揮棒響亮擊球聲是棒球最美的聲音，穿梭的戰鬥機聲音是球員最熟悉的聲音，也是熟悉的臺南味。

新聞稿提到，今日午茶過後，統一棒球隊辦公室的事務機傳真響起，是一封老獅子的邀約，信中的字句傳遞的是一個熟悉的溫暖與鼓勵，也訴盡統一獅35年一路走過的每個過程。

統一獅也將老獅子邀約的傳真內容，透過群組分享給每一位教練團及選手，期許將球迷的鼓勵傳遞到每一位獅子軍的心中，給予教練團、球員無比的力量。

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統一獅隊總經理蘇泰安表示，「今天收到老獅子傳真的信件，看完之後十分感動，也分享給球隊教練、選手及每一位後勤人員，這是一份正面的鼓勵和力量，接下來我們將做好準備，迎接每一場的挑戰，期待在大家團結努力下，讓隊史35週年畫下完美句點，也為臺南這個400年的城市拿下一座總冠軍榮耀。」

歷史的邀約 Always Lions
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歌德曾說：「歷史能給我們最好的東西，就是它所激起的熱情。」

回顧季中國慶與嘟嘟的引退感言，
重播季後挑戰賽後，鏞基的真情流露，
你因此淚珠盈眶，但無須掩藏，因為我們都一樣。

一支從來沒有離開過中華職棒的球隊，是一種陪伴。
35年的歲月裡，統一獅譜寫人生、記錄喜怒哀樂。
也隨時間走過起伏、轉換心境、見證榮耀。

從百勝阿草到百勝嘟嘟；從選秀簽約到光榮引退；
從一號阿久到一號隊友；從三代獅到傑尼獅；
從收音機到手機；從等客運到追高鐵；
從標哥到UniGirls；從大力水手到統一尚勇；
從路竹球場到亞太春訓；從勁綠到霸橘 …………………

感謝統一獅，讓我們能保留每位選手，最後在場上的身影。
感謝統一獅，讓我們都能在不同時區裡，找到那時的自己。
感謝統一獅，讓我們的青春，都能被寫在隊史裡。

1991年11月10日，天空未晴，
雨中期許的聲音，猶在耳裡。
統一獅隊史的第一次總冠軍，恍如昨夕。

2024年10月22日，不管天氣，
這是統一獅隊第一次在巨蛋打總冠軍，
你主場當家，無論如何，我都要去挺。

誠邀那個曾在不同時區激情的自己，
身著霸橘進場加油，向中職最具歷史的球隊致敬
同時，對外宣告，臺灣棒球、「統一尚勇」﹗

老獅子
2024.10.17

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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