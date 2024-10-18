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快訊／中職總冠軍戰32人名單出爐　兄弟3洋投沒選象騎士

▲2024年中華職棒總冠軍戰兩隊32人名單。（圖／中華職棒提供）
▲2024年中華職棒總冠軍戰兩隊32人名單。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟與統一7-ELEVEn獅明天展開總冠軍系列戰，今天兩隊公布32人名單，兄弟3洋投割捨象騎士（Angel Sanchez），而統一陣容與季後挑戰賽相同。

統一先前在季後挑戰賽以3勝1敗擊敗樂天桃猿，晉級總冠軍戰，延續季後挑戰賽氣勢，總冠軍戰統一在名單沒有更動，維持相同陣型。

中信兄弟迎接總冠軍戰，名單上列入19歲內野小將張士綸，本季張士綸拿到二軍賽打擊王與盜壘王，同時也是味全龍張政禹的弟弟，捕手方面選進23歲捕手陳統恩，本季陳統恩僅在一軍出賽4場，最後擠進32人名單。

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統一獅隊總冠軍戰名單：
投手：勝騎士（Mario Sanchez）、羅昂（Logan Ondrusek）、裴瑞茲（Hector Perez）、陳韻文、古林睿煬、邱浩鈞、林子崴、郭俊麟、高塩將樹、黃竣彥、林詔恩、辛俊昇、吳承諭、胡智爲、王鏡銘
捕手：陳重羽、林岱安、柯育民
內野：陳鏞基、潘傑楷、林祖傑、許哲晏、陳聖平、林益全、陳重廷、張皓崴
外野：陳傑憲、林安可、邱智呈、林佳緯、蘇智傑、胡金龍

中信兄弟總冠軍戰名單：
投手：德保拉（Jose De Paula）、克迪（Kirk McCarty）、猛登（Daniel Mengden）、鄭凱文、余謙、蔡齊哲、王奕凱、陳柏均、呂彥青、陳琥、黃恩賜、謝榮豪、吳俊偉、李振昌
捕手：高宇杰、陳統恩、林吳晉瑋
內野：張士綸、王威晨、陳俊秀、林志綱、王政順、許基宏、江坤宇、岳東華
外野：陳子豪、張志豪、曾頌恩、詹子賢、林書逸、宋晟睿、岳政華

關鍵字： 中職中信兄弟

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