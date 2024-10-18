初體驗總冠軍戰「很幸運」　曾頌恩看古林睿煬：更會玩球



▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟外野手曾頌恩先前多次錯過總冠軍戰，今年首次體驗，曾頌恩坦言，「覺得自己很幸運。」

今年曾頌恩打出不錯成績，出賽112場，10支全壘打，52分打點，上壘率0.343，長打率0.441，打擊率0.304，過去從來沒打過季後賽挑戰賽與總冠軍賽。

第一次打總冠軍戰，曾頌恩笑說，「野手群裡面有整季先發的球員，大概只有我是第一次參加總冠軍戰，記得2019年剛進到球隊，不太可能打總冠軍戰，2020年在二軍，2021年原本有機會，但因為鉤狀骨受傷，2022年因為開刀，後面又得盲腸炎，整個賽季被打亂。」

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曾頌恩認為，「很幸運，有這個機會，前幾年都在板凳區看，這次比較有機會在場上，不是每個人都有機會，可以站在這個舞台打球，所以覺得自己很幸運，很興奮，也覺得很緊張。」

明天台北大巨蛋將有4萬人進場看球，曾頌恩透露，「先前周思齊引退賽有先想過，在台北大巨蛋，人很多，聲音很大聲，只是從周思齊引退賽轉換成總冠軍賽。」

此外，明天迎戰昔日平鎮高中同學古林睿煬，曾頌恩認為，「過去被他修理得蠻慘，數據可能還OK，但掌握不是那麼理想，就是挑戰他，他的球就是不好打，不然怎麼會是防禦率王，今年更會玩球，不像之前都是全速球，用力量壓制打者。」