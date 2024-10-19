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洋基攻破守護者救援王　美聯冠軍賽率先聽牌

記者陳立勳／綜合報導

紐約洋基隊今天在美國聯盟冠軍戰第4場遭遇克里夫蘭守護者隊，本場洋基隊掃出3發全壘打，第8局雖然因為守備失誤被追平，但9局上攻破守護者隊終結者克拉斯（Emmanuel Clase），終場8比6贏球，系列賽率先取得聽牌優勢。

洋基隊開局先馳得點，索托（Juan Soto）轟出2分砲，守護者隊1局下拉米瑞茲（Jose Ramirez）擊出高飛犧牲打，也追回1分，

2局上洋基隊威爾斯（Austin Wells）掃出陽春彈，比數變成3比1，3局下奈勒（Josh Naylor）敲出適時安打，守護者隊追到1分差。

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6局上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）轟出一發3分砲，幫助洋基隊擴大領先，7局下守護者隊回敬3分，8局下奈勒（Bo Naylor）敲出二壘打，弗萊（David Fry）敲出投手方向滾地球，對方投手沒把球接好，想補救傳往一壘，一壘手也沒接到，形成內野安打，反而讓守護者隊跑回追平分。

洋基隊第9局面對今年美聯救援王克拉斯，二、三壘有人狀況下，守護者隊游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）卻發生失誤，先送洋基隊1分，接著托瑞斯（Gleyber Torres）再敲出安打，帶有1分打點，幫助球隊2分差贏球，系列賽洋基隊取得3勝1敗聽牌優勢。

▲▼ 史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）
▲史坦頓。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB洋基棒球

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