大谷翔平跑壘瑕疵　道奇教頭：沒有任何藉口

"Yeah I don't know. It was corners in right there, ball to the middle of the field. I think he just had a brain cramp and locked up right there"



Dave Roberts talks with @Ken_Rosenthal about Shohei Ohtani not scoring in the 1st inning, and Jack Flaherty's outing tonight pic.twitter.com/FcExWEPX4B — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 18, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在國家聯盟冠軍系列賽第5戰6比12不敵紐約大都會隊，其中首局原本有得分機會，但大谷翔平跑壘出現瑕疵，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，「沒有任何藉口。」

今日賽前道奇隊在系列取得3勝1敗聽牌優勢，首局大谷翔平首打席擊出右外野安打，貝茲（Mookie Betts）敲出中外野二壘安打，無人出局攻上二、三壘，下一棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出游擊滾地球，大都會隊沒有趨前守備，大谷翔平卻選擇留在三壘。

結果後面弗里曼（Freddie Freeman）擊出一壘平飛球被接殺，艾德曼（Tommy Edman）也遭到三振，道奇隊錯失率先得分機會。

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比賽中間道奇總教練羅伯斯接受轉播單位訪問，被問到為何大谷翔平沒靠赫南德茲的滾地球跑回本壘，羅伯斯回應，「我不清楚，當時球打到內野中間，我想他當時腦袋一時抽筋，所以被鎖在三壘。」根據日本媒體報導，賽後羅伯斯再次被問到這次跑壘強調，「必須要跑本壘，沒有任何藉口。」

此役道奇隊先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）僅投3局退場，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出4次四壞球，丟掉8分自責分，承擔比賽敗投。

本場大谷翔平4打數敲出2支安打，選到1次四壞球，被三振2次，道奇隊輸給大都會隊，系列賽將進行第6戰。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）