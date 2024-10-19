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39歲才體會林智勝說的話　林智平回春關鍵在「下棒」

▲▼中職林智平。（圖／記者李毓康攝）
▲林智平。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿39歲內野手林智平今年被聯盟選為東山再起獎，打擊方面有不錯發揮，林智平透露，「主要差別在於下棒細節。」

去年林智平一軍出賽4場，只有8個打數，今年一軍出賽54場，148個打數，25分打點，上壘率0.398，長打率0.446，打擊率0.331，獲選東山再起獎。

今年在一軍表現回春，林智平認為，「去年機會比較少，但想說先把自己準備好，今年因為廖健富受傷，才有比較多機會，有找到自己喜歡的方式去面對比賽，以往都是想要追求好的擊球點，首席教練陳瑞振協助我在下棒的部份做改變，揮棒感覺比以往還要好，用熟悉的方式去比賽，比較進入狀況。」

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林智平解釋，「揮棒軌跡有很多，而是如何做到位，陳瑞振教練不是只會教守備，也會教打擊，他在球員時代也是很好的打者，對我來說現在有剛進到職棒的感覺，保持著熱情，每天做自己想做的事情，相信把過程做好，就會有好的結果。」

前幾年沒有太多表現，林智平坦言，「受傷的時候會懷疑自己，能不能趕得上別人，打了這麼久，才發現找到打球的樂趣，才是最難的事情，以前常聽林智勝學長說要享受棒球，現在才能體會，其實把過程做好，不管結果好不好，知道自己好在哪裡，或是不好在哪裡，知道自己在做什麼，就不會鑽牛角尖。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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